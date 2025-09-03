Los jets pierden a Alijah Vera-Tucker por una lesión de finalización de la temporada

El Jets de Nueva York ‘ Los peores temores se realizaron el miércoles 3 de septiembre.

Insider de la NFL Jordan Schultz confirmó que Alijah Vera-Tucker «Se perderá toda la temporada 2025 con una lesión de tríceps que requiere cirugía».

“Vera-Tucker fue votada como capitán y estuvo listo para un gran año protegiendo Justin Fields. Un golpe brutal para Nueva York ”, agregó Shultz.

Fuentes: #Chorros Cree que G Alijah Vera-Tucker se perderá toda la temporada 2025 con una lesión de tríceps que requiere cirugía. Vera-Tucker fue votada como capitán y estuvo listo para un gran año protegiendo a Justin Fields. Un golpe brutal para Nueva York. pic.twitter.com/vxcugszm6a – Jordan Schultz (@schultz_report) 3 de septiembre de 2025

Jets pierde un engranaje clave en la línea ofensiva

Vera-Tucker, de 26 años, se dirigía al último año de su contrato de novato. Se le debe un totalmente garantizado $ 15.3 millones en 2025 a través de la opción de quinto año.

El antiguo producto de la USC está programado para ser un agente libre en 2026.

Esta es la tercera lesión que terminó la temporada que AVT ha sufrido durante los primeros cinco años de su carrera en la NFL.

Las principales reacciones en las redes sociales a la devastadora lesión de la temporada de AVT finalizan

«Esta es ahora la segunda vez que los Jets G Alijah Vera-Tucker han sufrido una lesión en tríceps en su carrera en la NFL. También cayó con la misma lesión que termina la temporada en 2022, pero eso fue en el brazo opuesto a su última lesión de Triceps», ESPN NFL Insider Adam Schet revelado en x anteriormente Twitter.

Esta es ahora la segunda vez que Jets G Alijah Vera-Tucker ha sufrido una lesión en tríceps en su carrera en la NFL. También cayó con la misma lesión que terminó la temporada en 2022, pero eso fue en el brazo opuesto a su última lesión en el tríceps. https://t.co/8w4k0zirsk – Adam Scha después (@adamscha después) 3 de septiembre de 2025

Esta es una historia en desarrollo y proporcionaremos nuevos detalles a medida que estén disponibles.