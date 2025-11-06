Los Jets hacen un anuncio histórico después de la salvaje fecha límite para cambios de la NFL

Si sentiste que eso era lo más loco Jets de Nueva York fecha límite comercial que hayas visto alguna vez, estarías en lo correcto.

ESPN rico cimini compartió en las redes sociales: “Se podría decir que este día fue histórico para los Jets, quienes se convirtieron en el primer equipo en la era del draft común (desde 1967) en realizar múltiples intercambios durante la temporada para adquirir una selección de primera ronda, según ESPN Research”.

Se podría decir que este día fue histórico para los Jets, quienes se convirtieron en el primer equipo en la era del draft común (desde 1967) en realizar múltiples intercambios durante la temporada para adquirir una selección de primera ronda, según ESPN Research. #Chorros

Esos dos intercambios sacudieron los cimientos de la Liga Nacional de Fútbol.

Los Jets canjearon al dos veces esquinero All-Pro del primer equipo Salsa Jardinera hacia Potros de Indianápolis. A cambio, recibieron una primera ronda de 2026, una primera ronda de 2027 y un receptor abierto joven. mitchell adooi.

Unas horas más tarde, despidieron al ex All-Pro del primer equipo. Quinnen Williams hacia vaqueros de dallas. En ese acuerdo, recibieron una selección de segunda ronda de 2026, una selección de primera ronda de 2027 (cualquiera que sea la mejor selección entre los Cowboys y los Empacadores de Green Bay), y tackle defensivo Conozca a Smith.

Grandes ahorros en capitalización están llegando a los Jets

En 2023, los Jets convirtieron a Williams en el jugador mejor pagado en la historia de la franquicia en valor total y promedio por año con su extensión de $96 millones.

Zack Rosenblatt de The Athletic reveló que “los Jets terminaron pagándole 40,3 millones de dólares por 24 juegos en el nuevo acuerdo, según Over the Cap”.

Durante el verano, los Jets hizo Gardner el segundo jugador mejor pagado en la historia de la franquicia con una extensión de cuatro años y 120,4 millones de dólares. Ese fue el contrato más grande jamás realizado para un córner en NFL historia.

El ex producto de Cincinnati nunca jugó un partido bajo esa extensión. No habría entrado en vigor hasta 2026, según Rosenblatt.

Ahora los Jets tienen que lidiar con un tope salarial muerto.

«Williams dejará a los Jets con $13,24 millones en dinero muerto en 2026 y $9,8 millones en 2027; eso es esencialmente dinero ya pagado que no pueden recuperar», explicó Rosenblatt.

Para Gardner, “llevarán 8,75 millones de dólares en límite muerto este año y 11 millones de dólares el año que viene”, escribió Rosenblatt.

De acuerdo a sobre la gorraLos Jets tienen 100,10 millones de dólares en dinero muerto. Ese es el tercer total más grande de cualquier equipo de la NFL en 2025, solo detrás del 49ers de San Francisco ($101,12 millones) y el Santos de Nueva Orleans (101 millones de dólares).

La próxima temporada, los Jets tendrán otros 71,24 millones de dólares en dinero muerto con los que lidiar. Esa es la mayor cantidad en la NFL para 2026, según sobre la gorra.

No todo es malo para los Jets; obtendrán un alivio masivo del tope salarial.

Los verdes y blancos ahorrarán $18,1 millones en espacio salarial al dejar a Williams y Gardner en 2026. En 2027, los Jets ahorrarán $23,7 millones adicionales, según Rosenblatt.

Los jets realizan algunos lanzamientos de dardos baratos en posiciones de necesidad

Gang Green cuenta con cinco futuras selecciones de primera ronda durante los próximos dos años. Sin embargo, eso no les ayudará durante el resto de 2025.

En todos los cambios que los Jets ejecutaron durante las últimas dos semanas, agregaron jugadores jóvenes con poco control del equipo.

«En cuanto a los jugadores por los que canjearon, el tackle defensivo Mazi Smith ganará un salario de $978,000 en 2025 y $2.56 millones en 2026; el receptor abierto Adonai Mitchell ganará $1.13 millones en 2025, luego $1.46 millones en 2026 y $1.8 millones en 2027; el receptor abierto John Metchie gana 1,8 millones de dólares en el último año de su contrato; y esquinero Y’ señor Taylor está ganando 1,1 millones de dólares”, reveló Rosenblatt.