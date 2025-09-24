Los Jefes Travis Kelce, Andy Reid Showdown ‘Staged’, afirma el analista

La primera victoria de los Kansas City Chiefs de 2025 no fue impresionante. Los campeones defensores de la AFC que han jugado en cinco de Los últimos seis Super Bowls y ganó tres de ellos no lograron anotar un touchdown en la primera mitad contra los Gigantes sin victorias de Nueva York, un equipo que ganó solo tres juegos en 2024, luego logró empujar su camino a una victoria por 22-9 en el estadio MetLife Domingo por la noche.

Sin mucho emocionante para discutir sobre lo que sucedió en el campo, la atención se ha centrado en lo que sucedió en la banca. El siete veces ala cerrada All-Pro Travis Kelce y el entrenador en jefe Andy Reid se metió en una confrontación acalorada En el segundo cuarto, con Kansas City liderando 6-0.

Reid más tarde se encogió de hombros del aparentemente enojado Intercambio entre los dos futuros miembros del Salón de la Fama, diciendo: «Me encanta la pasión de Travis, el hombre», y describiendo al prometido de la megaestrella de la música pop Taylor Swift como «un tipo emocional».

El polvo de polvo de la línea lateral televisado a nivel nacional fue en realidad el segundo entre Reid y Kelce, quien se dedicó a un similar Gritando el partido durante el Super Bowl 58Uno en el que Kelce realmente hizo contacto físico con su entrenador de entonces 69 años.

¿Pero fue el encuentro enérgico de verdad?

El comentarista no está comprando confrontaciones de reid-kelce

El destacado comentarista de la NFL Skip Bayless no parece pensar que sí. Apareciendo en Edición del lunes de La arena en la parrilla Podcast, Bayless sugirió que el partido de gritos fue «escenificado».

«Travis Kelce se ha convertido en un actor ahora, tal celebridad que a veces incluso me pregunto si Andy lo sabe. Es, como, escenificado», dijo Bayless en el podcast. «Es como si Andy decida que es como un entrenador en jefe de baloncesto que obtiene una tecnología por el bien de Momentum».

Bayless continuó afirmando que Reid puede estar provocando los confrontaciones con Kelce como una forma de «inspirar» a su equipo, que sin duda ha necesitado inspiración en los primeros tres juegos.

Kansas City ha comenzado en 1-2 por primera vez desde 2021, y su ofensiva liderada por Kelce y el seis veces mariscal de campo del Pro Bowl, Patrick Mahomes, ha anotado solo 60 puntos en tres juegos.

En 2021, los Chiefs anularon 92 a través de sus primeros tres.

«Travis Kelce se ha convertido en un actor ahora y en una celebridad. Me pregunto si Andy sabe que está organizado … para inspirar al equipo». La tripulación de la arena desglose el Andy Reid vs Travis Kelce Altercation 😤 pic.twitter.com/8piv3xk6cx – The Arena: Gridiron (@arenagridiron) 22 de septiembre de 2025

Kelce tiene palabras de alabanza para Reid

Bayless describió lo que creía que habría sido el proceso de pensamiento de Reid al generar el enfrentamiento lateral.

«Tengo que encender algo aquí. Voy a conseguir un, por así decirlo, tecnología», dijo Bayless, canalizando al entrenador de Kansas City. «Voy a ir a mi receptor de estrellas. Es una estrella que se desvanece, pero sigue siendo una estrella, ¿verdad?»

Kelce aún no ha comentado sobre su último polvo lateral con Reid, pero en el episodio de esta semana de la Nuevas alturas Podcast, que organiza con su hermano, retiró el centro de Filadelfia Eagles Jason Kelce, el ala cerrada de los Chiefs tuvo palabras de elogio para el único entrenador en jefe de la NFL para el que ha jugado en su carrera de 13 temporadas.

Reid se unió a los Chiefs en 2013El año novato de Kelce, después de entrenar a los Eagles durante 14 temporadas.

«Los jugadores de fútbol inteligentes van a prosperar en esta ofensiva, porque el entrenador Reid te pondrá en posiciones donde obtienes esos enfrentamientos individuales, hombre», Kelce dijo en el podcast. «Si sabes cómo atacarlo, las cosas buenas van a suceder».