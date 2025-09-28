Los jefes propusieron comerciar con un rápido corredor de la AFC Backh

El Jefes de Kansas City‘La ofensiva no ha jugado hasta esta temporada, parada completa.

Gran parte de eso se ha atribuido a la falta de dinamismo en el juego aéreo, especialmente dadas las ausencias de ambos Xavier digno y Rashee Arroz Para comenzar la temporada. Un trío de Hollywood Brown, Tyquan Thornton y JuJu Smith-Schuster No se siente exactamente como una combinación que se extiende por el miedo para los coordinadores defensivos de la AFC en todo el país.

Pero un área que se está escapando demasiado sin escocés es el ataque por tierra, que ha tenido un rendimiento muy inferior durante todo el año. El principal corredor del equipo en tres juegos es Patrick Mahomes¿Quién es el único corredor de más de 100 yardas de la franquicia hasta ahora?

Los corredores de Kansas City Chiefs no actúan como se esperaba

Hacer volver, Isiah PachecoNo está jugando como él mismo, después de haber corrido la pelota 25 veces para 92 yardas, promediando solo 3.7 yardas por acarreo, con 0 touchdowns.

Y respaldo veterano, Kareem HuntTiene un nivel similar de eficiencia, y ha estado dividiendo toques con Pacheco en los juegos recientes, y la pareja recibe 10 intentos en la victoria del domingo pasado en los Gigantes de Nueva York.

Entonces, Sportsnaut Matt Johnson propone que los Chiefs se pusieran allí y se muevan para que otro regrese a, o incluso el comité de su jefe: Jaguars de Jacksonville Correr y la antigua selección de primera ronda, Travis Etienne.

Los jefes podrían buscar agregar veloz-back de la AFC a través del comercio

«A pesar de que todo el enfoque se puso en que el Cuerpo de Recepción de los Chiefs sea una gran parte de los problemas ofensivos del equipo esta temporada, es la falta de un juego terrestre eficiente y explosivo lo que es mucho más problemático». Johnson escribió. «Al entrar en la Semana 4, Kansas City ocupó el puesto 17 en Rush EPA (-0.084) y solo tienen una carrera de más de 20 yardas en 21 intentos, cortesía de Patrick Mahomes».

Aunque Etienne sigue siendo técnicamente el número 1 en el sur de Florida, Johnson proyecta que podría cambiar en el futuro y que el equipo podría estar dispuesto a separarse de su gran inversión, que actualmente se encuentra en un año contractual.

“Para los Jacksonville Jaguars, el corredor Travis Etienne es prescindible. Bhayshul Tuten ya ha demostrado que está listo para ser el corredor destacado en la ofensiva de Liam Coen. En cuanto a los pasos, Jacksonville tiene al novato Lequint Allen Jr. ”

La compensación Johnson sugiere que los reflejes tanto la corta cantidad de tiempo de Etienne, junto con el potencial que podría hacer para aumentar los esfuerzos del equipo.

«A cambio de poco más de media temporada de Etienne, Kansas City renuncia a una selección de quinta ronda de 2026 y Jacksonville puede tomar un volante en la esquina Joshua Williams».

Una selección de quinta ronda parece correcta para los servicios de Etienne. Se especuló ampliamente que el ex Tiger de Clemson sería trasladado antes del comienzo de la temporada, pero la partida de Tank Bigsby a las Eagles de Filadelfia silenció gran parte de esa charla.

Si, como cree Johnson, los Jaguars ven a Allen y Tuten como su futuro, la oportunidad de invertir en su futuro y recuperar algo de un quinto año podría ser demasiado bueno para dejarlo pasar.

Y para Kansas City, Etienne puede no ser el mejor RB en toda la liga, pero agrega tanto la competencia como el ritmo sustancial a la sala, además de ser una amenaza dinámica genuina tanto en el juego de carrera como en el pase, después de haber atrapado 137 pases en el transcurso de su carrera hasta la fecha.