Los jefes predijeron cortar los lazos con el antiguo QB inicial de la NFL en medio de las luchas

El Jefes de Kansas City Tenga mucha experiencia en la tabla de profundidad de mariscal de campo detrás de Patrick Mahomes, pero un ex abridor de la NFL podría encontrarse debajo de la línea de corte al final del verano.

El equipo firmó a Journeyman Gardner Minshew en marzo como una póliza de seguro detrás del ex MVP de la liga y también agregó al ex abridor de los New England Patriots, Bailey Zappe. Con el incondicional del escuadrón de prácticas Chris Oladokun también en la mezcla, un analista cree que Zappe terminará como el hombre extraño.

Fin de la línea para Bailey Zappe

Reportero Nick Jacobs de Kshb En Kansas City dio una proyección temprana de la lista final de 53 hombres del equipo, prediciendo que Minshew se aferrará al trabajo número 2 y Zappe será renunciado.

«Los Chiefs necesitarán los números para el receptor abierto o el ala cerrada, por lo que mantienen dos en la lista activa, con Oladokun en el escuadrón de prácticas», escribió Jacobs. «Zappe lucha por leer las defensas y colocar la pelota donde debe ir, mientras que Oladokun tiene la capacidad atlética de comprar tiempo y hacer jugadas. Sin embargo, Oladokun cree demasiado en su brazo. Eso puede conducir a algunas intercepciones en las ventanas para las que no tiene la velocidad».

A pesar de las deficiencias, los Chiefs han mostrado fe en Oladokun al mantenerlo en su equipo de práctica durante partes de las últimas tres temporadas.

Gardner Minshew incautó el trabajo de respaldo

Puede que no haya mucho drama en los cortes finales para los Chiefs, con Minshew solidificando su lugar como el respaldo de Mahomes. Tuvo un día corto pero eficiente en la derrota del equipo ante los Seattle Seahawks la semana pasada, yendo 7 de 9 para 70 yardas con un touchdown.

El entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, jugó a muchos de los titulares ofensivos del equipo al comienzo del juego para replicar lo que Minshew enfrentaría si tuviera que aliviar a un Mahomes lesionado.

«Hombre, cada vez que salgas y obtienes representantes, es un buen momento. Me alegro de trabajar con algunos de los que, solo consigue mi comunicación correcta, de poder salir y operar», dijo Minshew sobre el juego, a través de Wire de los Jefes de USA Today. «Sí, fue genial, hombre. Quieres anotar cada vez que salgas. Frustrado al detenerte allí (en) cuarto y uno en la zona roja. Es genial salir y obtener algunos puntos en el tablero».

A través de los primeros dos juegos del equipo, Minshew ha pasado 13 de 18 para 124 yardas con un touchdown aéreo y un puntaje por tierra. También tiene mucha experiencia como titular, comenzando 46 juegos en el transcurso de sus seis temporadas de la NFL. Ha completado el 63.3% de sus pases para 11,950 yardas totales con 68 touchdowns y 38 intercepciones.

Zappe también tiene cierta experiencia, comenzando seis juegos para los Patriots en 2023. Tiene un total de 15 apariciones en la NFL y nueve aperturas, completando el 62.1% de sus pases para 2,223 yardas con 12 touchdowns y 14 intercepciones.

Los Chiefs han valorado la experiencia detrás de Mahomes, pidiendo al ex abridor de los Philadelphia Eagles, Carson Wentz, para respaldarlo el año pasado.