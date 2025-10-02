Los Jefes predijeron agregar RB de 7,000 yardas en el movimiento ‘No-Brainer’

El Jefes de Kansas City He estabilizado el barco después de un inicio de 0-2, retrocediendo a 2-2 y mejorando la ofensiva con el regreso del receptor ancho de segundo año Xavier Worthy.

Mientras el Jefe Tenga más refuerzos en camino para su juego aéreo con el regreso de Rashee Rice en la Semana 7, un analista cree que el equipo podría usar más ayuda en el terreno. El Jefe He tenido problemas para establecer un juego de carrera a veces, con el mariscal de campo Patrick Mahomes sirviendo como el corredor más efectivo durante el primer mes.

Eso podría cambiar con la adición de un corredor de 7,000 yardas que podría ser una compra asequible en el NFL Fecha límite de comercio.

Los jefes recurren a Pro Bowler para obtener ayuda

Matt Verderame de SI.com cocinó posibles intercambios para los 32 equipos de la NFL antes de la fecha límite, lo que sugiere que los jefes podrían aterrizar Santos de Nueva Orleans de corredor Cámara de Alvin para una selección de quinta ronda. Verderame señaló que el juego aéreo de Kansas City probablemente continuará mejorando, y Kamara puede hacer lo mismo para el ataque apresurado.

Verderame agregó que sería una decisión fácil si el Jefe Podría agregar el Kamara con múltiples talentos, que tiene más de 7,000 corridos y 4,800 yardas de recepción en su carrera. Aunque ha visto una caída en la producción en los últimos años, Kamara seguiría siendo el mejor corredor del campo de Kansas City.

Los jefes podrían encontrar otros objetivos de línea de margen de comercio

Si el Jefe Intenta agregar algo de ayuda por la próxima fecha límite de intercambio, podrían tener en cuenta otros objetivos. ESPN y Graziano sugirió que el Jaguars de Jacksonville podría buscar en el corredor de comercio Travis Etienne Jr. como parte de una sacudida de meses en el campo que comenzó con el oficio de Tanque Bigsby.

El Jagua redactado Bhayshul Tuten en la cuarta ronda del draft de este año y luego retiró a Lequint Allen Jr. en el séptimo ”, señaló Graziano. Esos dos probablemente forman el futuro del campo de backfield del equipo; Jacksonville ya cambió Tanque Bigsby hacia Águilas. Si el Jagua Caer de la disputa y quiere ver más largos a sus novatos, Etienne y su salario de $ 6.143 millones probablemente serían bastante fáciles de mover.

Otros han sugerido que los jefes podrían apuntar Miami Dolphins Correr de De’von Achane, ya que se espera que los delfines se muevan al modo de venta. La lesión que finaliza la temporada al receptor abierto Tyreek Hill Sin embargo, podría complicar los planes de Miami, ya que el equipo ahora no tiene talento en la ofensiva y su victoria sobre el Jets de Nueva York Los ha mantenido al margen de la contención de playoffs.