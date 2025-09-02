Los jefes podrían firmar pronto

El Jefes de Kansas City han tenido una gran capacidad para detectar y desarrollar talento infravalorado, y tienen otra oportunidad de hacer eso esperándolos en Seattle.

El corredor Damien Martínez, un novato actualmente sentado en el Seahawks Practice Squad, es un nombre para ver en los próximos días. Puede que no sea un capturador de titulares, pero los Chiefs ya saben mucho sobre él, y esa familiaridad podría ser útil.

«Los Chiefs hicieron un trabajo extenso en Damien Martínez en el draft y fue seleccionado cinco selecciones antes de Brashard Smith». Kent Swanson de KC Sports Network escribió en X.

Kansas City tuvo a Martínez para una visita a los 30 mejores Durante el proceso previo al draft, y el equipo se fue impresionado con su conjunto de habilidades y comportamiento. No era un tipo de primera ronda, pero es el tipo de espalda que verifica muchas cajas para Brett Veach y Andy Reid: es un corredor duro, bueno en protección de pases y capaz de llevar la roca cuando se les pide.

Teniendo en cuenta las necesidades actuales de los Chiefs en el corredor, es posible que quieran precipitarse y robarlo mientras puedan.

Un vistazo a lo que Martínez hizo en la universidad

Martínez reunió un estelar carrera universitaria en el estado de OregonDonde estalló como un verdadero estudiante de primer año en 2022. Se apresuró a 982 yardas, obteniendo un impresionante 6.1 yardas por acarreo.

Lo siguió con 1,185 yardas por tierra y nueve touchdowns en 2023, ganando honores de primer equipo All-PAC-12 y consolidando su estado como uno de los principales caballos de batalla de la conferencia. Martínez no era solo un corredor de línea recta, tenía la paciencia y la visión de dejar que los bloques se desarrollaran y la dureza de moler yardas más difíciles después del contacto.

Esa producción se trasladó a su última temporada universitaria en 2024, donde registró otras más de 1,000 yardas en el suelo y mostró mejoras como un recipiente de pase fuera del campo.

Seattle lo llevó en la séptima ronda a pesar de tener profundidad en la posición, un testimonio de su ventaja. Si bien no rompió la lista inicial de 53 hombres de los Seahawks, su alijo de escuadrón de prácticas se siente más como un juego de números que un reflejo de su talento.

Los Chiefs también observaron de primera mano a Martínez en la acción de pretemporada cuando Kansas City y Seattle se enfrentaron en agosto. Martínez no iluminó el puntaje de la caja, pero mostró destellos del mismo estilo físico y cuesta abajo que lo convirtió en una estrella en el estado de Oregon.

Damien Martínez entró en el juego e inmediatamente logró una carrera de 19 yardas detrás del primer equipo OL de Seattle (y el fullback Brady Russell). Esa unidad estaba muy bloqueada. pic.twitter.com/o6wmo5plvb -Dugs, Michael-Shawn (@mikedugar) 17 de agosto de 2025

Por qué los Jefes de Kansas City deberían firmar a RB Damien Martínez del equipo de práctica de Seattle

Isiah Pacheco es el líder incuestionable de la sala RBS de Kansas City, pero detrás de él, hay margen de mejora.

Andy Reid ha valorado durante mucho tiempo que pueden contribuir de múltiples maneras, y Martínez se mostró en el estado de Oregón que puede ser más que un molinillo de una nota. En la ofensiva de Kansas City, donde las pantallas y los controles a menudo se convierten en juegos de fragmentos, el conjunto de habilidades de Martínez podría maximizarse de una manera que simplemente no estará en Seattle.

Si Kansas City agregara a Martínez, tendría que estar en la lista activa durante al menos tres semanas. Más allá de eso, no hay compromiso financiero o de otra manera, por lo que la caza furtiva es la definición de un movimiento de bajo riesgo y alto recompensa. En el peor de los casos, sería un cuerpo extra que podría moler los acarreos al final de los juegos. En el mejor de los casos, podría convertirse en un contribuyente legítimo en un campo de campo que podría usar un poco más de golpe.