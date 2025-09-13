Los jefes no tendrán que enfrentarse al jugador de Key Eagles el domingo

La revancha que todos han estado esperando ver están casi aquí. El Jefes de Kansas City Tomar los Philadelphia Eagles el domingo 14 de septiembre, y es un enfrentamiento que es una especie de revancha después del juego de campeonato la temporada pasada. Mientras el Las águilas están saliendo una victoria sobre el Dallas CowboysLos Chiefs están siguiendo una pérdida para el Cargos de Los Ángelescual Ciertamente fue un molesto y inesperado. Los Chiefs fueron grandes favoritos para ganar, pero Jim Harbaugh y su equipo lograron una victoria.

Ahora, los Chiefs pueden redimirse con una victoria sobre las Águilas. No es que tengan que redimirse, porque son el equipo más ganador de los últimos años, pero pueden comenzar la temporada 1-1 en lugar de 0-2.

Antes del juego, siempre es interesante ver informes de lesiones Para ambos equipos, porque dice mucho sobre el equipo con el que se enfrentará. Ahora, los Eagles han confirmado que uno de sus jugadores más valiosos no estará en el campo el domingo.

Los jefes de Kansas City no se enfrentarán a un cierto águila

La información privilegiada de la NFL Tom Pelissero ha informado que el antiguo ala cerrada de las Águilas Dallas va No jugará en el juego del domingo debido a una lesión en la rodilla. En una publicación sobre X El viernes 12 de septiembre, dijo«Te Dallas Goedert (rodilla) ha sido descartado para el partido del domingo contra el #Chefs. «

Esta es una gran pérdida para los Chiefs, especialmente porque Goedert viene de un juego fantástico contra los Cowboys. En la victoria de los Eagles sobre Dallas, él había Siete recepciones para 44 yardas. Pero, esta no es la primera vez que los Eagles no tienen Goedert. En 2024, HE estaba fuera de siete juegos Debido a las lesiones en los isquiotibiales y la rodilla, pero regresó para la postemporada. Fue un gran activo para Filadelfia en sus juegos de playoffs y el juego final.

Goedert todavía se considera la élite y fue nombrado uno de los 10 mejores alas cerradas en Característica anual de posición de pretemporada de ESPN. Él fue el No. 9, que muestra que sigue siendo uno de los mejores de la NFL.

En la pieza de ESPN, un veterano entrenador defensivo de la NFL dijo sobre Goedert: «Muy buen jugador: hace todo extremadamente bien, pero no es excepcional en ninguna cosa en particular … no le piensas tanto como algunos de estos otros top [tight ends]Pero probablemente porque no puedes permitirte con Saquon, AJ y Smith en esa ofensiva «.

Un ajetreo lateral para Travis Kelce y Jason Kelce

En noticias fuera del campo, Travis Kelce Y su hermano Jason tiene un ajetreo de equipo genial en el negocio de la cerveza. Ahora, Garage Beer, la línea de cervezas ligeras que Travis y Jason se convirtieron en copropietarios de en junio de 2024, ahora está valorada en $ 200 millones en su primera ronda institucional de recaudación de fondos, según un informe de The Wall Street Journal.

Garage Beer ofrece solo dos estilos de cerveza: luz clásica y lima, tanto con 4 por ciento de ABV como 95 calorías. Es popular entre los bebedores más jóvenes, y según el WSJ, la línea de la cerveza «hace que sea una prioridad responder a todos los mensajes de las redes sociales e interactuar con los consumidores a través de vallas publicitarias y eventos». Además, «la marca tiene un gran número de seguidores entre los bebedores de edad legal más jóvenes, incluidos los millennials y el general Z».

Se proyecta que su línea de cerveza gane entre $ 60 millones y $ 70 millones solo este año, según el presidente ejecutivo Andy Sauer. En 2024, Garage Beer ganó $ 20 millones, por lo que este es un gran éxito para los hermanos Kelce.