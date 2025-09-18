Los jefes listados como ‘pretendiente potencial’ principal para el recipiente de pases de Pro Bowl

El Jefes de Kansas City han tenido un inicio difícil de 0-2 para el 2025 NFL estación.

Aunque no han tenido el horario más fácil para comenzar la temporada; En los Chargers, que parecen ser contendientes serios en la AFC, y luego alojando a los campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles; las cosas no se ven exactamente optimistas para Patrick Mahomes y Andy Reid.

Las cosas han parecido particularmente terribles en el frente receptor, donde Hollywood Brown y la segunda ronda de los Patriots desechada, Tyquan Thorntonliderar los recipientes de los Chiefs en yardas, con Xavier digno y Rashee Arroz no disponible debido a lesiones y suspensión respectivamente.

Por lo tanto, no sorprenderá que el Kristopher Knox de Bleacher Report crea que los Chiefs son uno de los principales «pretendientes potenciales» para adquirir uno de los capatadores de pases más consistentes que podrían estar en el mercado antes de la fecha límite de comercio: el ala cerrada de Cleveland Browns, David Njoku.

Los jefes predichos para el pretendiente para el ala cerrada de alto nivel

«Njoku probablemente traería un retorno premium para los Browns, que es extremadamente notable». Knox escribió el lunes. «Si Dillon Gabriel o Shedeur Sanders No parece una solución de QB a largo plazo al final de esta temporada, los Browns perseguirán uno en el draft de 2026.

Si bien Njoku no es un jugador de bolos profesional perenne, es un jugador más probado de lo que la mayoría de las otras franquicias tienen en el ala cerrada. Los equipos deben estar dispuestos a separarse de una selección del Día 2 para agregarlo a su cuerpo receptor ”. Knox también atribuye la posible disposición de los Browns a separarse de uno de los pocos productos básicos consistentes de su ofensa durante la última década al surgimiento del novato de la tercera ronda, Harold Fannin Jrquien ya logró 111 yardas de recepción en sus dos primeros juegos como profesionales, lo que lo convierte en el segundo receptor líder de la organización para comenzar la temporada, solo detrás de Pro Bowl. Jerry Jeudy.

Los jefes necesitan más fuerza y ​​profundidad en el juego aéreo

Njoku ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores alas cerradas del juego. A pesar de haber estado en el extremo contundente de numerosas lesiones en el transcurso de su carrera, sigue siendo un excelente jugador en su posición.

En 2024, Njoku registró 505 yardas y 5 touchdowns, a pesar de perder 6 juegos debido a una lesión. Incluso esta temporada actual, la primera selección de la primera ronda ha logrado 7 atrapadas para 77 yardas, a pesar de ser eclipsada por la aparición de Fannin.

Los jefes tienen ambos Travis Kelce y Noé Gray según el contrato. Sin embargo, el futuro de Kelce sigue siendo muy incierto, después de entreteniendo fuertemente la perspectiva de la jubilación Esta temporada baja pasada, y Gray tiene solo 2 recepciones para 4 yardas de recepción esta temporada.

Especialmente con opciones en el perimetral limitado, que en este momento abarca un par inicial de marrón y JuJu Smith-SchusterPodría tener sentido que los Chiefs operen un emparejamiento dinámico de dos alteros de Kelce y Njoku por el momento, hasta que los retornos de Worthy y Rice.

E incluso más allá de eso, un quads de recepción de Digny, Rice, Kelce y Njoku es ciertamente uno que fácilmente podría afectar el miedo a los corazones de muchos coordinadores defensivos en toda la liga.