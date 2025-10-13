Los jefes JuJu Smith-Schuster pueden enfrentar un castigo en la pelea de los Leones

El campeón defensor de la AFC Jefes de Kansas City igualó su récord en 3-3 el domingo por la noche con una convincente victoria de 30-17 sobre los Detroit Lions, quienes llegaron al enfrentamiento entre conferencias televisado a nivel nacional con un récord de 4-1 y una Récord de 19-3 en temporada regular Juegos que se remontan a principios del año pasado.

Pero lo que debería haber sido el punto culminante de la temporada para los Chiefs se convirtió en un feo pantano. cuando estalló una pelea en el campo cuando concluyó el juego.

La NFL está actualmente revisando la pelea y “las determinaciones disciplinarias se tomarán a partir de ahí”, según un informe del lunes por la mañana. por Adam Schefter, experto de ESPN NFL desde hace mucho tiempo.

Brian Branch, de los Lions, puede esperar una multa sustancial por lo que pareció ser un puñetazo en la cara. jefes‘ El receptor abierto JuJu Smith-Schuster. El convenio colectivo de la NFL establece la multa por la primera infracción por pelear por $40,686.

Bloqueo ilegal Smith-Schuster captado en vídeo

Pero el propio Smith-Schuster también podría enfrentar una multa por las acciones que Branch, en una entrevista posterior al juego, afirmó que lo llevaron a lanzar su ataque posterior al silbatazo. jefes‘ Receptor veterano de nueve años: un bloqueo ilegal en la espalda de Smith-Schuster en una jugada anterior.

«Me bloquearon por detrás ilegalmente. Estaba frente al árbitro y el árbitro no hizo nada. Y cosas así. Podría haberme lastimado en esa jugada», dijo Branch después del juego, aunque agregó que «todavía no debería haber hecho eso», refiriéndose al swing que más tarde le dio a Smith-Schuster.

Los árbitros no tomaron ninguna decisión sobre la jugada; de hecho, el equipo de árbitros no pitó ni un solo penalti sobre los Chiefs durante todo el juego. El leones fueron sancionados cuatro veces para 38 yardas.

La multa sería la segunda para el WR de los Chiefs

Pero para que la NFL imponga multas u otros castigos, la la oficina de operaciones de la liga especificauna jugada no necesita dibujar una bandera en tiempo real.

«La liga puede responder a la llamada de un árbitro durante un juego o a una jugada específica que un equipo somete a revisión. NFL El Departamento de Arbitraje también revisa cada jugada de cada juego y remite posibles violaciones al equipo de cumplimiento de Operaciones de Fútbol», según la oficina de operaciones. «Los miembros del personal de la liga examinan las jugadas identificadas como posibles infracciones para determinar si hay motivo para una revisión adicional».

Si el personal de la liga revisa el golpe de Smith-Schuster a Branch y determina que fue ilegal, como parece probable por el video disponible públicamente, el 28 años Segunda ronda 2017 A la selección del draft se le podría imponer una multa de $17,389, la multa estándar por bloqueos ilegales.

Sin embargo, Smith-Schuster ya ha sido multado por un bloqueo ilegal esta temporada.

En la Semana 4, un partido del lunes por la noche contra el Cuervos de BaltimoreLos funcionarios de la liga determinaron que Smith-Schuster, de 6 pies 1 pulgadas y 215 libras había lanzado un bloque bajo en una jugada hacia el final del segundo cuarto, una violación que, al igual que el bloqueo ilegal del domingo por la noche en Branch, no fue señalada por los oficiales del juego.

Se le impuso una multa de 7.903 dólares. Si la liga cuenta esa infracción como una “primera infracción” contra el bloqueo por la espalda del domingo por la noche, la multa de Smith-Schuster esta semana podría alcanzar los $23,186.

En cuanto a Branch, cualquier castigo que reciba por golpear a Smith-Schuster en la cara será su cuarta multa. ﻿de la temporada, haciendo La seguridad de los Leones es la multada con más frecuencia jugador de la NFL durante las primeras seis semanas de la temporada.