Los jefes Hollywood Brown esperaban enfrentar el castigo

El Jefes de Kansas City cayó a 2-3 el lunes por la noche, la segunda vez en la carrera de nueve años Del futuro mariscal de campo del Salón de la Fama Patrick Mahomes que ha llevado a su equipo a un récord perdedor en los primeros cinco juegos de la temporada. Los jefes cometidos Un impresionante 13 penalizacionesSu mayor años desde el 19 de noviembre de 2018, también un juego de lunes por la noche.

Todo se sumó a una derrota por 31-28 ante el ahora 4-1 Jaguars de Jacksonvillequien siguió adelante con una pelea de touchdown de un yarda del mariscal de campo Trevor Lawrence con 23 segundos restantes en el reloj, una jugada que comenzó con Lawrence cayendo en su rostro detrás de la línea de scrimmage, solo para volver a ponerse de pie y correr la pelota hacia la zona final.

Pero un jugador de los Jefes puede terminar sintiendo el dolor de la impactante derrota aún más agudamente que sus compañeros de equipo, porque probablemente será golpeado con una multa por la oficina de la liga de la NFL después de que pareciera lanzar una bofetada con las manos abiertas a un oponente, una acción que dejaron a algunos fanáticos preguntándose por qué el jugador de Kansas City – La receptor abierto Marquise «Hollywood» Brown – no fue expulsado del juego.

El incidente ocurrió en una jugada a mitad del primer cuarto después de Brown y Jagua El esquinero Jourdan Lewis se peleó en la secundaria, con Lewis agarrando a Brown junto a la camiseta. Brown luego llegó a Facebás a Facemak con Lewis, primero se asomó y luego lo soltó con una casa redonda, diestra.

Posible multa podría superar los $ 40k

Brown se evaluó una penalización de rugosidad innecesaria por el golpe, estableciendo el Jefe Atrás 15 yardas. Pero Mahomes pudo superar el revés, finalmente terminando el Nine-Play, Drive de 72 yardas Con un pase de touchdown de dos yardas al ala cerrada Travis Kelce.

Pero la historia probablemente no haya terminado para Brown. Las llamadas de aspereza innecesaria generalmente extraen disciplina de la liga y dependiendo de cómo los funcionarios en El departamento de operaciones de fútbol de la NFL evalúa El video de las acciones de Brown, el castigo podría cubrir una amplia gama. Si juzgan que Brown simplemente exhibió «conducta antideportiva», podrían evaluarle una multa tan baja como $ 14,491.

Por otro lado, si la mirada al video y decide que las acciones agresivas de Brown constituían lo que la liga ve como «lucha», el castigo se transmitió a la selección del draft de primera ronda de 2019 Podría ser mucho más empinado. Las violaciones de combate tienen una multa de $ 40,686 por un primer delito, o $ 81,374 por un segundo.

La primera penalización de Brown de 2025

La rugosidad innecesaria llama a Brown, sin embargo, fue la única bandera de la temporada Hasta ahora, evaluado en el veterano de siete años, ahora en su segunda temporada con los Chiefs. Brown no dibujó una sola bandera la temporada pasada, después de recoger tres en 2023, su final de dos temporadas con el Cardenales de Arizona.

Ese total empató su carrera en su carrera, que llegó en su segunda temporada con el Ravens de Baltimore En 2021, cuando el antiguo Oklahoma Sooner también recogió tres penalizaciones.

Los fanáticos querían expulsar a Brown

Los fanáticos en línea no sentían que una penalización de 15 yardas fuera suficiente castigo por las acciones de Brown.

«Alguien tiene que explicar cómo puedes golpear a un chico y no ser expulsado, especialmente con asistencia de repetición y especialmente con Hollywood Brown haciéndolo justo en frente de un funcionario», escribió un fanático típico, citado por El Daily Mail periódico.

«¿Cómo se le permite a Hollywood Brown permanecer en el juego? ¡Él dio un golpe!» escribió otro, que fue resonado por un tercer fan que preguntó: «¿Cómo está Hollywood Brown no﻿ arrojado fuera del juego ???? «