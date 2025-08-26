Los jefes hacen un movimiento de ‘sorpresa’, lanzan el seguridad Mike Edwards

Los cortes de la lista alrededor de la NFL se están aumentando antes de la fecha límite de ET de las 4:00 pm de agosto. Los 32 equipos están trabajando duro reduciendo sus listas a 53 jugadores, y el Jefes de Kansas City no son diferentes.

Sin embargo, los reinantes campeones de la AFC están tomando una decisión sorpresa. Según un Informe del martes por la mañana de Tom Pelissero De NFL Media, se está lanzando el seguridad Mike Edwards.

Jefes que se separan de la seguridad veterana Mike Edwards

Eso hace una reunión de corta duración para Edwards, quien volvió a firmar con los jefes en abril. Debido a que es un veterano adquirido con seis temporadas acumuladas, no estará sujeto a exenciones. Una vez que se procese el lanzamiento, será libre de volver a firmar con el equipo de práctica de Kansas City o unirse a la lista activa de otro club.

Edwards, dos veces campeón del Super Bowl, se unió por primera vez a los Chiefs para la temporada 2023-24. Jugando en los 17 juegos de temporada regular, registró 51 tacleadas (2 por pérdida) con 5 pases separados. También logró un par de recuperaciones de balón suelto, una para un touchdown, y una intercepción en el proceso.

El año pasado, Edwards dividió el tiempo con el Bills de búfalo y Tampa Bay Buccaneers. En ocho juegos, jugó todas las 191 instantáneas defensivas. Después de elegir la agencia libre en marzo, tomó la decisión de volver a los Chiefs. Grabó cuatro tacleadas en 40 instantáneas de pretemporada durante el mes de agosto.

En declaraciones a los medios de comunicación durante el campamento de entrenamiento, Edwards reveló por qué eligió a Kansas City nuevamente.

«Quiero decir, mira la organización», dijo Edwards. «Cualquiera estaría emocionado de jugar para esta organización, así que cada vez que tenga la oportunidad de jugar aquí, quiero decir, me encanta. Mi año estuve aquí, lamentablemente, tuve que irme. Me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui, pero me fui. [I’m] Me alegro de volver. Y como dije, es una gran cosa ser parte de los Chiefs, así que me encanta estar aquí «.

Tras la derrota de pretemporada de los Chiefs ante el Seattle SeahawksEl entrenador en jefe Andy Reid reveló que Edwards sufrió una lesión en los isquiotibiales. Se sentó fuera del final contra el Bears de Chicago.

Según Over the CapKansas City ahorra $ 697,500 contra el límite salarial al tiempo que incurre en un cargo muerto de $ 500,000.

Esta historia se está actualizando.