Los jefes hacen 2 movimientos de último minuto en la lista para MNF vs Commanders

A sólo unas horas de distancia del Jefes de Kansas City Enfrentamiento de fútbol del lunes por la noche de la semana 8 con el Comandantes de WashingtonKC eligió hacer dos movimientos finales en la lista, utilizando las elevaciones de su equipo de práctica.

Y una de las dos decisiones deja entrever que los Chiefs podrían quedarse sin guardia derecho titular Trey Smith el 27 de octubre.

“Los Chiefs han elevado a OG CJ Hanson y DT Marlon Tuipulotu para el partido de esta noche contra los Washington Commanders, según la fuente”, informó Chiefs Digest al reportero. Matt Derrick retransmitido el lunes por la tarde.

Obviamente, a la línea ofensiva de Kansas City ya le falta un titular, con el tackle izquierdo novato jose simmons indefinidamente mientras se ocupa de un asunto familiar. Smith haría dos, y los Chiefs ya dejaron entrever que su ausencia era muy posible el pasado 25 de octubre.

«Trey Smith tiene dudas para el partido del lunes por la noche contra los Commanders», dijo el Se anunció la cuenta de redes sociales del equipo. en sábado.

Con la incorporación de un guardia suplente en Hanson, parece aún más probable que Smith pueda quedarse fuera por una lesión en la espalda.

ESTA ES UNA HISTORIA EN DESARROLLO. VOLVER PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.