Los jefes de noticias se comprometen a tener más dignidad, la humanidad en la cumbre del Vaticano

Incluso el Papa está preocupado por el negocio de las noticias.

En una época en que la programación de noticias a menudo se considera que los anfitriones y anclajes polarizadores y abiertos pueden servir para separar al público, un grupo de los ejecutivos de noticias más destacados del mundo voló a Roma para ofrecer algunos compromisos con ideales como la comunión y la verdad, – Incluso cuando las fuerzas del mercado hacen que tales promesas sean más difíciles de mantener.

Los jefes de noticias viajaron a una «reunión mundial sobre fraternidad humana», un evento en su tercer año que tiene lugar en 2025 a raíz de Papa Leo XIVLos comentarios recientes de que la falta de esperanza puede resultar de «el hecho de que nos fijamos en una cierta forma rígida y cerrada de ver las cosas». Entre los invitados estaban Mark Thomson, CEO de CNN; David Rhodes, presidente ejecutivo de Sky News Group; Jay Wallace, presidente y editor ejecutivo de Fox News Channel; Tom Cibrowski, presidente de Noticias de CBS; Joseph Kahn, editor ejecutivo de The New York Times; Jerome Fenoglio, director de Le Monde; Graham Ellis, subdirector de BBC Radio; y Maria Ressa, cofundadora y directora ejecutiva de Rappler, un sitio de noticias digitales más generoso con sede en Manila.

El trabajo de entregar las noticias solo se ha vuelto más tenso en los últimos años. «La definición básica de periodismo, del tipo que aprendí en la escuela de periodismo en Boston, fue» quién «,» qué «,» cuándo «,» dónde «, por qué». Cuente la historia completa de lo que sucedió «, dijo Cibrowski durante sus comentarios.» Por desgracia, en estos tiempos muy desafiantes y fracturados, ese no es siempre el caso. El panorama de los medios de comunicación de hoy se ha vuelto cada vez más partidista, con muchas organizaciones de noticias que evolucionan en plataformas de defensa que atienden y refuerzan las creencias de las audiencias de ideas afines. Al mismo tiempo, estamos inmersos en un implacable ciclo de noticias las 24 horas, donde hay una expectativa constante de que las personas puedan acceder y consumir cobertura en tiempo real a cualquier hora del día o de la noche «.

En una época en la que más espectadores de televisión de una sola vez recurren a la transmisión de consumo a pedido de sus dramas, comedias y películas favoritas, las noticias son uno de los pocos formatos de programación que captura a una gran audiencia de espectadores simultáneos, algo que los anunciantes continúan anhelando. Al mismo tiempo, Estados Unidos y el mundo están lidiando con movimientos políticos populistas, cambios notables en la salud del medio ambiente y un aumento en la violencia cotidiana. La capacidad de cualquier persona para crear un negocio de medios también significa que la industria está navegando a través de una mayor fragmentación, así como un movimiento de consumidores a fuentes de contenido que hablan específicamente de sus intereses y creencias políticas.

Comcast emitió una nota el viernes De algunos de sus ejecutivos más altos que les dicen al personal que «necesitamos hacerlo mejor» al discutir y analizar eventos difíciles. La compañía redujo los lazos con el analista político Matt a principios de esta semana después de que dijo que el activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado en un evento universitario, promovió «discurso de odio» durante un segmento en MSNBC. «Esa cobertura estaba en desacuerdo con el fomento del diálogo civil y estar dispuesto a escuchar los puntos de vista de aquellos que tienen opiniones diferentes», dijo el memorando, emitido por el CEO de Comcast, Brian Roberts, el presidente de la compañía, Mike Cavanagh, y Mark Lazarus, quien será el CEO del nuevo Spin Off Versant, que incluirá MSNBC. «Deberíamos poder estar en desacuerdo, de manera robusta y apasionada, pero, en última instancia, con respeto».

Thompson de CNN, según una lectura de los comentarios preparados, hizo el caso de un mayor apoyo para la entrega de noticias a audiencias más amplias. El aumento de los puntos de venta de contenido que atienden al público más estrecho y que depende de suscripciones para el acceso han socavado la economía de las noticias tradicionales, dijo. La «Era de la transmisión: la edad del sembrador fortuito de las noticias, la cultura y la educación a través del espectro de radio gratuito y otras formas de medios de comunicación disponibles o económicos) está en declive en casi todas partes y con el tiempo puede dejar de desempeñar un papel en la vida de gran parte de la humanidad».

Los ejecutivos pudieron reunirse con el Papa Leo en una audiencia privada que incluía a otros, según una persona familiarizada con el asunto.

Varios parecían inspirados para comprometerse a cumplir con una barra más alta. «La verdad y los hechos son esenciales, pero no son suficientes por su cuenta. Debemos entregarlos con compasión y una mente abierta, con ojos claros que ven cada historia objetivamente y una determinación de informar sin agenda», dijo Cibrowski. «. Journalismo conlleva una responsabilidad increíble, y debemos cumplir con esa responsabilidad con seriedad, integridad y cuidado».