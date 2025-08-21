Los jefes de defensa de la OTAN tienen un encuentro virtual sobre la guerra de Ucrania







Jefes de Defensa de la OTAN Debía celebrar una reunión virtual el miércoles, dijo un alto funcionario de la alianza, ya que los países que presionan para el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania diseñan posibles garantías de seguridad futuras para Kiev que podrían ayudar a forjar un acuerdo de paz.

El almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, dijo que 32 jefes de defensa de toda la alianza celebrarían una conferencia de video mientras un empuje diplomático liderado por los Estados Unidos busca poner fin a los combates. El general de los Estados Unidos, Alexus Grynkewich, el comandante supremo de la OTAN, Europa, participará en las conversaciones.

Los ataques en Sumy y Odesa durante la noche hasta el miércoles lesionaron a 15 personas, incluida una familia con tres niños pequeños, dijeron funcionarios ucranianos.

‘Sanciones a la India impuestas para poner fin a la guerra’

Casa blanca La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo: «El presidente Trump ha tomado medidas, como has visto, sanciones a la India y otras acciones también. Se ha dejado muy claro que quiere que esta guerra termine lo más rápido posible».

