Los jefes de ‘Boston Blue’ hablan sobre el futuro de Danny y Báez y sobre la refundición de Sean para el spin-off de ‘Blue Bloods’

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de “Faith and Family”, el estreno de la serie de CBS “Boston Azul.”

Cuando «sangre azul«llegó a su fin el año pasado después de 14 temporadas, todavía había varias preguntas que los espectadores tenían sobre lo que pasó con el clan Reagan. Afortunadamente, con el spin-off «Boston Blue», dirigido por Dannie Reagan de Donnie Wahlberg, obtuvieron una gran respuesta en los primeros momentos del estreno del 17 de octubre.

En el finaldanny finalmente Le pidió a su compañera de toda la vida, María Báez (Marisa Ramírez), que le trajera pizza. Y en los primeros minutos del estreno se le mostró en la cama con Báez; sus bromas regresaron, esta vez con un toque romántico.

«Una vez que nos dimos cuenta de que teníamos la oportunidad de continuar la historia de Danny Reagan, Brandon y yo analizamos cuáles eran los hilos pendientes del final y lo que se debía. Obviamente, el más importante fue lo que sucedió cuando salieron a comer pizza», dice el co-showrunner Brandon Margolis. Variedad. «Realmente queríamos sentir que este programa continúa esa historia en tiempo bastante real. Va a pasar aproximadamente un año desde que el final salió del aire, así que si Danny y Báez estuvieran juntos, ¿dónde están y cómo sería eso? ¿Cómo podría eso complicar potencialmente un viaje de Nueva York a Boston? Era importante para nosotros prestar servicio a eso y continuar estableciendo esa relación».

Si bien Ramírez aún no ha firmado para más episodios, la relación continuará, confirma Sonnier. «Las relaciones a larga distancia existen. Creo que podemos esperar desarrollar esa relación y realmente tener una idea de dónde se encuentran en la progresión de esta relación que hemos estado observando durante una década», dice. «¡Es un viaje de cuatro horas!»

Mika Amonsen como Sean Reagan CBS

En el estreno, Danny forma pareja con la detective Lena Silver (Sonequa Martin-Green), la hija mayor de una prominente familia policial, algo de lo que él sabe un par de cosas, en Boston. Asumirá un nuevo rol en el Departamento de Policía de Boston para estar cerca de su hijo, Sean (Mika Amonsen), después de que sufre una lesión mientras trabajaba como oficial de policía.

Una gran diferencia con “Blue Bloods” es que Sean ha sido refundido; Mientras que Andrew Terraciano interpretó al personaje durante 292 episodios de “Blue Bloods”, Mika Amonsen asumió el papel en el spin-off.

Amamos a Andrew y el trabajo que hizo a lo largo de los años en ‘Blue Bloods’. En realidad, todo se redujo a que estamos contando un nuevo capítulo en la vida de ambos. No es sólo Sean quien se ha unido al negocio familiar y está pasando esta nueva página, sino que ahora Danny Reagan es el padre de un policía, algo que nunca antes había sido», explica Margolis. «Así que hay todos estos nuevos caminos narrativos para explorar. Sentí que había una oportunidad orgánica de presentar una nueva actuación con nueva energía, para ayudar a dramatizar ese cambio. Es el mismo personaje, es la misma relación, pero también es completamente diferente. Nos encanta lo que Mika le ha aportado a Sean, esta vulnerabilidad y, al mismo tiempo, este deseo de demostrar su valía. Ha sido fantástico verlo cobrar vida”.

Sonequa Martin-Green como Lena Silver, Bridget Moynahan como Erin Reagan Boyle y Donnie Wahlberg como Danny Reagan CBS

El programa tendrá un tono similar a “Blue Bloods” y probablemente incluirá caras más familiares. Bridget Moynahan Erin Raegan apareció en el estreno, llegar a Boston para asegurarse de que Danny estuviera bien, lo que parece ser solo el comienzo.

«¿Podemos esperar algunos miembros de la familia? ¿Podemos esperar algunas visitas y algunos viajes? Sí, podemos», añade el co-showrunner Brandon Sonnier. «Realmente queremos decir que somos una expansión del universo. No es sólo una consecuencia común y corriente. Es una mirada diferente a una familia dinástica policial diferente a través de los ojos de los Reagan. Pero los Reagan existen. Todavía están ahí afuera en el mundo, viviendo esas vidas que hemos observado durante tanto tiempo».

Además, cada episodio incluirá una cena familiar: la cena de Shabat de la familia Silver, que fue parte del estreno, a la que Danny y Erin se unieron con entusiasmo.

«Tendremos una cena de Shabat en cada episodio. Esperamos honrar el programa original y sus cenas dominicales fueron en gran medida una esencia de lo que trataba ese programa, de lo que se trataba esa familia», dice Sonnier. «Una de las cosas que Donnie siempre nos contaba era cuántas personas policiales de la vida real que conocería mientras trabajaba en ‘Blue Bloods’ expresaban cuánto apreciaban que la familia Reagan les recordara a su familia. Se sentaban y cenaban. Esta es una forma orgánica de continuar con ese universo. Es algo que hacemos. Me siento a cenar con mi familia tan a menudo como puedo. Tengo cuatro hijos pequeños. Todos tienen béisbol, bailan y todas las cosas que la gente tener. Pero tan a menudo como podemos, nos sentamos y celebramos Shabat, por lo que el viernes es nuestro momento para conectarnos como familia”.

“Boston Blue” se transmite a las 10 p.m. ET en CBS y se transmite en Paramount+ al día siguiente.