Los jefes anuncian las noticias de Travis Kelce mientras se avecina la decisión de jubilación

ala cerrada Travis Kelce del Jefes de Kansas City se acerca el final de la temporada regular, y su último partido para la temporada 2025-26 será el domingo 4 de enero contra el Asaltantes de Las Vegas en la carretera. Ese último juego debería ser interesante, ver a Kelce y los Chiefs contra Maxx Crosby y los Raiders sin el mariscal de campo Patrick Mahomes. Los Raiders tienen un récord de 2-13 de cara a la Semana 17, por lo que están teniendo problemas con su franquicia esta temporada.

Pero primero, Kelce y el Los jefes se enfrentan el 12-3 Broncos de Denver el día de Navidad en el Arrowhead Stadium. Los Broncos son el número uno en la NFC Oeste antes del juego, por lo que será difícil para los Chiefs enfrentarlos sin Mahomes, pero al menos tendrán a Kelce en el redil.

Ahora, antes del partido, los Kansas City Chiefs han anunciado noticias sobre Kelce que deberían darle aliento de cara al partido del día de Navidad. Vale la pena señalar que, dado que su futura esposa, Taylor Swift, generalmente asiste a los juegos en casa, se espera que ella esté allí. ¿Cómo no iba a pasar la Navidad con su prometido, verdad?

Travis Kelce recibe más accesorios antes del juego de Navidad

El martes 23 de diciembre, los Chiefs anunciaron oficialmente que Kelce se unió al miembro del Salón de la Fama Jerry Rice como los únicos dos jugadores en NFL historia con al menos 800 yardas recibidas en 12 temporadas consecutivas.

A medida que concluye la temporada, a Kelce le quedan solo 20 yardas para empatar su total de 823 yardas en recepción en 2024, pero está muy lejos de su cuenta común de 1,000 yardas en recepción. Kelce se acerca a las 13,000 yardas recibidas en su carrera en la NFL.

El coordinador ofensivo Matt Nagy elogió a Kelce el martes. «Lo que Travis le ha hecho a esta organización, a sus compañeros de equipo, a sus entrenadores, a esta ciudad, es especial. Odias siquiera escuchar eso, y sabes, espero… que eso no sea cierto». Nagy dijo a los periodistas..

Nagy también dijo que tenía un gran respeto por Kelce y señaló: «Sabes, tengo mucho respeto. He sido lo suficientemente afortunado y egoísta de estar con él durante muchos años y he aprendido mucho de él».

Travis Kelce tiene un ‘gran espíritu’ al margen

«Lo que le está pasando incluso en estos últimos partidos es que estamos fuera de los playoffs, matemáticamente, estamos fuera». Genial agregado. «Está aquí todos los días en las prácticas, liderando, ayudando a la gente, luchando contra sus… el día del partido. Tiene un gran espíritu con él en la banca».

Inmediatamente después del partido, el entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, habló sobre cuánto le dolió la derrota.

«A nadie le gusta perder en este negocio» Reid dijo en su conferencia de prensa posterior al juego.. «Me quito el sombrero ante los muchachos que se reunieron todos estos años. Eso es parte de esto. Podemos aprender de ello y debemos hacerlo en el futuro. A veces una buena patada en el trasero te ayuda a ti, a los entrenadores y a los jugadores».

Entonces, Kelce entrará al campo el día de Navidad para lo que podría ser su último juego navideño y el penúltimo juego en la NFL.