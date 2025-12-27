Los jefes abordan el futuro del turbio Travis Kelce al contar un borrador simulado

Con la disputa por los playoffs fuera de discusión, el Jefes de Kansas City No me queda mucho por jugar. Eso no impide que el equipo del entrenador en jefe Andy Reid luche duro, pero su resultado neto no importará mucho en la clasificación.

Dos grandes enigmas siguen sin resolverse. En primer lugar, ¿dónde elegirá Kansas City en 2026? NFL ¿Borrador? En segundo lugar, es el ala cerrada. Travis Kelce ¿Regresar para otra temporada en 2026 o colgar los tacos para siempre? Ninguna respuesta es obvia en este momento, pero ambas se revelarán a su debido tiempo.

A medida que el calendario pronto cambia a 2026, un medio está uniendo las dos historias.

Oregon TE Kenyon Sadiq proyectado a los Chiefs en el Draft simulado de la NFL de 2026

en un Simulacro del día de Navidad para USA TodayAyrton Ostly envía Patos de Oregón El ala cerrada Kenyon Sadiq a los Chiefs. Considera que el talentoso receptor de pases es un sucesor adecuado para Kelce.

Es el regalo perfecto para esta época del año.

«La ofensiva de los Chiefs carece de un arma dinámica en el juego aéreo», escribió Ostly. «Si no van a invertir en el juego terrestre, Sadiq es el mejor regalo que podríamos darles a los Chiefs y al mariscal de campo. Patricio Mahomes a estas alturas de la primera ronda. Es una amenaza vertical impresionante y tiene sólo 20 años y mucho espacio para convertirse en uno de los mejores alas cerradas de la liga”.

Sadiq, un junior de los Ducks, ha realizado una campaña profesional. Al ingresar al juego de segunda ronda de playoffs de fútbol universitario del programa, atrapó 42 pases para 509 yardas y 8 touchdowns. Un sólido promedio de 12,1 yardas por captura lo tiene volando alto en los tableros del draft. Logró actuaciones de más de 40 yardas en la mitad de sus juegos hasta el momento.

A las métricas avanzadas también les gusta la producción de Sadiq. Según Juego en Papelocupa el puesto 165 entre 684 receptores de pases calificados en la EPA por objetivo con 0,48. Su tasa de éxito del 55,1% está empatada en el puesto 161. Enfoque en fútbol profesional le atribuye una calificación ofensiva de 74,1, buena para el quinto lugar entre 25 alas cerradas con más de 50 objetivos.

El Base de datos del Draft simulado de la NFLque compila grandes tableros de consenso basados ​​en varias clasificaciones nacionales y simulacros, tiene a Sadiq en el puesto 19. Eso va más allá de lo que se proyecta que elijan los Chiefs, por lo que tal vez el emocionante ala cerrada podría ser una opción en abril.

¿Es la última temporada 2025 de Travis Kelce en Kansas City y la NFL?

Gran parte de la probabilidad de Sadiq podría depender de la decisión de Kelce. Si regresa para una decimocuarta temporada, encontrar un reemplazo inmediato sería menos urgente. Sin embargo, si se retira, los Chiefs estarían en una situación difícil.

No es que el futuro hombre del Salón de la Fama ya no pueda jugar fútbol de alto nivel. A pesar de tener 24 recepciones menos que el año pasado, ha acumulado más yardas (839 a 823) y 2 touchdowns más (5 a 3). Sus 11,5 yardas por objetivo es su marca más alta desde 2022. Su tasa de éxito del 63,7% es la más alta desde 2020.

Kelce todavía puede contribuir a un alto nivel. ¿Quiere hacerlo? Tras la derrota de los Chiefs el día de Navidad ante el Broncos de DenverKelce respondió si pensaba que ese partido sería el último en casa. No parecía demasiado desconcertado por eso.

“No, la única vez que se me pasó por la cabeza [was] «Mientras conducía el otro día vi lo mucho que costaba el Powerball y pensé: ‘Hombre, si pudiera ganar eso, no tendría que trabajar ni un día más en mi vida'», dijo Kelce. «Honestamente, solo me he concentrado en tratar de ganar partidos de fútbol. Dejaré que esa sea una decisión que tome con mi familia, amigos. [and] la organización de los Chiefs cuando llegue el momento”.

tackle defensivo Chris Jonesque habló con los medios después de Kelce, suplicó por su legendario compañero de equipo para seguir jugando.

«Espero que no, hombre, maldita sea», dijo Jones cuando se le preguntó sobre un posible retiro de Kelce. «Hemos pasado por muchas cosas juntos y Travis ha sido un punto fundamental en esta ofensiva durante tanto tiempo, y ha sido como un hermano. Ver a Trav irse, espero que este no sea su último año, espero que le dé un año más. Sólo uno más».

Los próximos meses estarán llenos de reflexión tanto para Kelce como para los Chiefs.