Los Jaguars se burlaron de la publicación de Josh Allen después de la derrota

La temporada de los Jacksonville Jaguars ha llegado oficialmente a su fin después de una desgarradora derrota por 27-24 ante los billetes de búfalo en la Ronda de Comodines. Los Jaguars tomaron una ventaja de 24-20 con 4:03 restantes en el último cuarto después de un touchdown de 14 yardas de Travis Etienne. Sin embargo, los Bills avanzaron campo abajo y recuperaron la ventaja faltando menos de dos minutos.

Con la oportunidad de empatar el juego, el mariscal de campo de los Jaguars, Trevor Lawrence, lanzó una intercepción en la primera jugada de la siguiente serie. Sin tiempos muertos restantes, los Bills pudieron agotar el tiempo y terminar la temporada de Jacksonville. La racha de ocho victorias consecutivas de los Jaguars llegó a su fin, mientras que la racha de ocho derrotas consecutivas de Buffalo en postemporada como visitante se rompió.

Jaguares se burlan de Fox Sports

Después del juego, los Jaguars fueron objeto de burlas en el Instagram oficial de Fox Sports cuando publicaron una edición de Josh Allen usando parrillas. La leyenda decía: «El MVP arruina el día de Trevor Lawrence y los Jaguars en Jacksonville».

A principios de este año, un Edición AI de Trevor Lawrence usar parrillas y llamarlo «Steezy Trev» se había vuelto viral, tanto es así que Lawrence publicó la edición en las redes sociales. Además, el equipo de los Jaguars firmó un póster para fanáticos que muestra la edición. Tras la victoria de los Jaguars sobre el Titanes En la semana 18, Trevor Lawrence convirtió el meme en realidad mientras usaba parrillas en la celebración posterior al juego.

Desafortunadamente, tras la derrota, la temporada de ‘Steezy Trev’ llegó a su fin, y lo que parecía un momento divertido ahora se ha convertido en un ridículo para Jacksonville. Para Trevor Lawrence, la temporada probablemente fue agridulce. Lanzó 29 touchdowns, la mayor cantidad de su carrera, y obtuvo la mayor cantidad de victorias en la temporada regular de su carrera. Sin embargo, su última jugada de la temporada resultó en una intercepción y una salida en primera ronda para los Jaguars.

Perspectivas de temporada baja de los Jacksonville Jaguars

Después de intercambiar su selección de primera ronda durante el 2024 NFL Draft, los Jaguars no tendrán una selección de primera ronda en el próximo draft. Sin embargo, es probable que el equipo tenga al receptor abierto y al esquinero disponibles para la temporada 2026. El arma de doble amenaza terminó con casi 300 yardas recibidas en siete juegos y también participó en 162 jugadas en defensa.

Cuando se le preguntó sobre el papel de Hunter en el futuro, el entrenador en jefe Liam Coen dijo que sería «muy prematuro” tomar una decisión que pondría fin a su papel bidireccional. A pesar de jugar principalmente como receptor abierto, Hunter puede ser mejor para ayudar al equipo a la defensiva en el futuro. Después de su lesión, los Jaguars adquirieron en canje al receptor Jakobi Meyers, quien luego firmó una extensión con el equipo. Además, el jugador de tercer año Parker Washington se convirtió en uno de los principales contribuyentes ofensivos del equipo en la recta final. Lo que alguna vez pareció ser un punto débil para los Jaguars ahora es una fortaleza.

Los Jaguars también tendrán que tomar una decisión sobre el corredor Travis Etienne. El corredor tuvo una temporada de recuperación cuando corrió más de 1,000 yardas por tercera vez en su carrera. Está listo para ser agente libre después de la temporada después de jugar este año con su opción de quinto año.