Los Jacksonville Jaguars no tienen respuestas ante una derrota aplastante

Recuerda cuando el jaguares de jacksonville volaban alto con 4-1 luego de la gran victoria en horario estelar sobre el Jefes de Kansas City? Eso parece haber sido hace una eternidad cuando los Jaguars perdieron su segundo juego consecutivo para quedar con marca de 4-3.

Con una victoria hoy, el Potros de Indianápolis ahora lidera a los Jaguars por dos juegos en la AFC Sur.

“Depende de mí”, entrenador en jefe de los Jaguars liam coen dijo.

«No habrías imaginado que estuvimos aquí durante una semana preparados, listos para jugar en esta atmósfera si lo miramos en términos de la forma en que comenzamos el juego».

Los Jaguars estaban – otra vez – en Londres para jugar un partido de fútbol y esta vez fue una derrota ante el Rams de Los Ángeles 35-7.

Jacksonville Jaguars se suicidan con “heridas autoinfligidas”

Jugador de ataque Trevor Lorenzo Tuvo un día decente estadísticamente, pero todavía puede ser doloroso verlo. Hay algo muy difícil de ver cuando un chico tiene todo lo prototípico y todavía no es muy bueno. Lo hemos estado viendo hacer esto durante cinco años.

«No es que no tuviéramos un buen plan ni nada por el estilo», dijo Lawrence. «Algunas heridas autoinfligidas. Si podemos limpiar eso y simplemente cumplir con el cronograma, tenemos que hacer esas correcciones y hacerlo, pero creo que ahí es donde se ven los comienzos lentos y luego nos estamos quedando atrás».

Lawrence completó 23 de 48 pases (47,9%… ¡ay!) para 296 yardas y un touchdown.

«Contra un buen equipo como Los Ángeles, cuando pierdes 14 puntos de inmediato porque empiezas lento y tienes algunos triples, es difícil avanzar a partir de ahí», continuó Lawrence. «Tenemos que encontrar una manera de volver a comenzar el juego más rápido, según lo previsto y simplemente jugar a la pelota».

El primer gran partido del novato llega en la derrota de los Jacksonville Jaguars

Selección número 2 del draft general cazador de travis No ha estado mal hasta ahora en su carrera, pero no ha valido la pena cambiarlo desde el puesto cinco. Algunos han opinado que Hunter simplemente necesita elige un lado de la pelota y ser excelente en eso, en lugar de intentar ser un semental en ataque y defensa.

Pero hoy Hunter tuvo un gran día, atrapando ocho balones para 101 yardas y un touchdown. Dijo que los errores del equipo no son fáciles de corregir, pero «simplemente viene con el fútbol».

«Simplemente tenemos que hacerlo mejor», dijo. «El equipo más disciplinado gana. Simplemente nos superaron en disciplina. Tenemos que estar concentrados y concentrados más. Tenemos que ser profesionales y hacer nuestro mejor esfuerzo para ser profesionales.

«Muchos de nosotros no hicimos lo que el entrenador nos enseñó y eso volvió en nuestra contra. No estábamos completamente encerrados y tenemos que hacerlo mejor en esa parte. Tuvimos muchas heridas autoinfligidas. Simplemente tenemos que hacerlo mejor. Simplemente tenemos que seguir confiando unos en otros».

Coen reconoció que esta pérdida es muy frustrante para todos.

“Pero como todos los demás allí, primero hay que mirar hacia adentro”, dijo Coen. «¿Qué estoy haciendo como entrenador de fútbol que no está claro en este momento? ¿Cómo estoy comunicando estas cosas? ¿Cómo soy y cómo practicamos estas cosas? Eso es lo que tengo que mirar».

«En última instancia, tengo que analizar todo el asunto, pero no voy a quedarme aquí y culpar a estos jugadores. Todo comienza conmigo».