Los investigadores de California crean un tratamiento prometedor para la condición de hígado de puré







Los científicos de la Universidad de California han desarrollado un medicamento que podría proporcionar un nuevo tratamiento para la esteatohepatitis asociada a la disfunción metabólica (MASH).

Este tipo severo de Enfermedad del hígado graso está asociado con la obesidad y la diabetes tipo 2 y puede progresar a cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

La droga, Ion224, bloquea una enzima hepática llamada DGAT2, esencial para el proceso del hígado de producción y almacenamiento de grasas. Inhibirlo reduce la acumulación de grasa y la inflamación.

Se realizó un ensayo clínico en múltiples centros en los Estados Unidos, inscribiendo a 160 adultos diagnosticados con puré y mostrando fibrosis temprana a moderada.

Más de un año, los participantes recibieron inyecciones mensuales de dosis variables de ION224 o un placebo. Los resultados revelaron que a la dosis más alta, el 60 por ciento de los pacientes experimentaron mejoras significativas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias.





Fuente