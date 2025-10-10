Los investigadores crean un fuerte bioplástico biodegradable a partir de bambú







Los investigadores han desarrollado un tipo de bioplástico resistente a partir del bambú. El material se parece a los plásticos a base de aceite en cuanto a resistencia y formabilidad. También se afirma que se biodegrada en suelo en 50 días, ofreciendo un camino hacia alternativas plásticas sostenibles

Los investigadores revelaron que desarrollaron un método no tóxico a base de solvente alcohólico para disolver la celulosa de bambú hasta un nivel molecular y luego dirigir las moléculas de celulosa para que se vuelvan a ensamblar y organizar en un material plástico resistente. Durante la disolución, la celulosa se modifica químicamente para ayudar a la formación de una fuerte red molecular tras la regeneración.

