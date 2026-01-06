Los investigadores crean un fotocatalizador que convierte el dióxido de carbono en combustible







Investigadores de Guwahati Instituto Indio de Tecnología (IIT) han desarrollado un material fotocatalítico que puede convertir dióxido de carbono en combustible de metanol utilizando la luz solar.

El esfuerzo tiene como objetivo abordar uno de los desafíos más esenciales: satisfacer las crecientes necesidades energéticas sin dañar más el medio ambiente. Los hallazgos del estudio se han publicado en la prestigiosa Journal of Materials Science.

«La dependencia de los combustibles derivados del petróleo sigue siendo una fuente de emisiones de dióxido de carbono. Para abordar esto, los investigadores están trabajando en el diseño de métodos fotocatalíticos para convertir el dióxido de carbono en combustibles limpios», afirmó Mahuya De, profesor del Departamento de Ingeniería Química.

Investigadores de todo el mundo han estado trabajando para abordar este desafío crítico utilizando nitruro de carbono grafítico, un material no tóxico, libre de metales y de bajo costo. Sin embargo, debido a limitaciones como la rápida pérdida de energía y baja generación de combustibleHasta el momento no se ha desarrollado ninguna solución destacada.

Para superar este desafío, el equipo de investigación del IIT Guwahati combinó nitruro de carbono grafítico con grafeno de pocas capas. Conocido por su conductividad eléctrica y capacidades de transferencia de energía, este material de carbono ultrafino ayudó a minimizar la pérdida de energía dentro del catalizador.

