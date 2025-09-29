Los investigadores coreanos hacen arma que pueden curar los huesos rotos







Investigadores de la Universidad de Sungkyunkwan en Corea están desarrollando una técnica que puede crear implantes óseos específicos del paciente sin los altos costos o retrasos de los métodos tradicionales.

Su «arma de curación de huesos» se asemeja a una impresora 3D de mano, pero en lugar de plástico, extruye los andamios de polímero biodegradables directamente sobre los huesos rotos durante una operación. El dispositivo derrite las «balas» de polímeros especiales a 60 grados Celsius, lo suficientemente frescos como para proteger el tejido circundante mientras forma un marco de ajuste personalizado para el crecimiento óseo nuevo.

La herramienta extruye un filamento biocompatible que se endurece rápidamente en un andamio, manteniendo el hueso en su lugar y apoyando la curación natural sin el costo y el retraso de los implantes tradicionales. El equipo probó varias mezclas antes de hacerlo bien.

