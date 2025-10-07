¡Los inversores se preparan para cosechar ganancias! Astra International paga casi los 4 billones de IDR en dividendos, tenga en cuenta la fecha

Jacarta -Emisor que trabaja en sectores múltiples en el sector automotriz a financiamiento, PT Astra International TBK (ASII), anunció un plan de distribución dividendo intermedio para el año financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2025. La compañía desembolsó casi IDR 4 billones para ser desembolsada a su inversor.

El 11 de septiembre de 2025, la junta directiva de la compañía ha decidido un dividendo provisional total de IDR 3.96 billones. De esta cantidad, cada inversor se embolsará el IDR 98 por acción.

«Esta decisión ha sido aprobada por la Junta de Comisionados de la Compañía, que entrará en vigencia el 1 de octubre de 2025», escribió la secretaria de ASII, Gita Tiffani Boer, citada de la divulgación de información el martes 7 de octubre de 2025.

Ilustración de dinero/préstamos en línea

Refiriéndose al informe financiero al 30 de junio de 2025, la Compañía registró una ganancia neta atribuible a la entidad matriz de IDR 15.51 billones. Con ganancias retenidas sin restricciones que alcanzan los IDR 205.22 billones.

Las acciones de ASII se trasladaron a la Zona Roja al cierre de la negociación el martes 7 de octubre de 2025. Las acciones de ASII cayeron en un 1,29 por ciento o 75 puntos y estacionaron al nivel de 5,720.

El siguiente es el programa de distribución de dividendos interino para las acciones de ASII que los inversores necesitan saber. Tome nota para que no se pierda el chapoteo cómo de asii.

Fecha de dividendos de cum en el mercado regular y el mercado negociado: lunes 13 de octubre de 2025

Fecha de dividendos en el mercado regular y mercado negociado: martes 14 de octubre de 2025

Cum Dividend Fecha sobre el mercado de efectivo: miércoles 15 de octubre de 2025

Ex Dividend Fecha sobre el mercado de efectivo: jueves 16 de octubre de 2025

Fecha de registro: lunes 15 de octubre de 2025

Fecha de pago de dividendos: viernes 31 de octubre de 2025

