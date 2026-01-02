Los inversores minoristas se disparan, OJK alienta a BEI a limpiar el mercado de capitales de acciones de fritura de acciones

Jacarta – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA), Mahendra Siregar, alentó a la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) a continuar fortaleciendo su desempeño mercado de capitalesincluyendo brindar protección a para inversor comercio minorista erradicando la acción frita acciones y manipulación de precios.

Lea también: El jefe de OJK dice que la contribución del mercado de capitales de RI en 2025 alcanzará el 72 por ciento del PIB



Considera que esto es muy importante, considerando el aumento de las transacciones de inversores minoristas del 38 por ciento anterior en 2024 al 50 por ciento a finales de 2025.

«BEI debe aumentar aún más la urgencia de fortalecer los aspectos de protección, incluida la protección de los inversores minoristas de la práctica de posiblemente freír acciones, transacciones injustas y otras posibles formas de manipulación», dijo Mahendra en el edificio BEI, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: Warren Buffett se retira oficialmente hoy; aquí hay 10 lecciones de inversión que los inversores deben tener en cuenta





Mahendra Siregar, presidente del consejo de administración de OJK Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Para apoyar las medidas de BEI, Mahendra aseguró que OJK también continuará impulsando la alfabetización y los esfuerzos regulatorios para fortalecer la calidad del mercado de capitales.

Lea también: OJK explica cuatro agendas estratégicas para fortalecer el mercado financiero de Indonesia en 2026



Según él, es necesario fortalecer el mercado de capitales para que el público no vea la inversión en acciones simplemente como una actividad de búsqueda de riqueza a corto plazo. Además, actualmente se registra que hasta el 70 por ciento de los inversores minoristas están dominados por la Generación Y y la Generación Z.

«Para que nuestros inversores minoristas, más del 70 por ciento de los cuales pertenecen a la Generación Y y a la Generación Z, no vean el mercado de valores como una transacción comercial diaria que simplemente muestra riqueza a corto plazo», dijo Mahendra.

«Pero en cambio lo convierte en una fuente de financiación a medio y largo plazo, para mejorar su bienestar financiero», afirmó.

Mahendra añadió que en el futuro el sector de los mercados de capitales todavía tiene un gran potencial de crecimiento, por lo que los esfuerzos para mejorar el ecosistema del mercado de capitales aún deben realizarse con seriedad.

«Esto demuestra que para aprovechar el espacio y el potencial de crecimiento en el mercado de capitales, que aún es muy grande, se necesitan mejoras en el ecosistema», afirmó Mahendra.

«Incluido el aspecto de la integridad del mercado, que es la base principal para crear un funcionamiento bueno y eficiente del propio mercado de capitales», dijo.