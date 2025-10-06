¡Los inversores indonesios están cerca! Bitcoin está en su vuela, el récord más alto

Yakarta, Viva – Bitcoin nuevamente me sorprendió en medio de calentar las condiciones políticas en Washington DC y el punto muerto del presupuesto del gobierno federal (COMO).

El precio de Bitcoin se disparó hasta US $ 125,000 (RP2.1 mil millones) en la negociación el 5 de octubre de 2025, estableció el récord más alto (ATH) en el ciclo alcista actual, donde Bitcoin todavía se negocia por encima de US $ 123,000 (RP2 mil millones) y registró un aumento en los precios semanales de más de 10 por ciento.

Respondiendo a esta condición, Fahmi Almuttaqin, analista Reku, dijo que el aumento de precios era inseparable desde el flujo de grandes fondos de entrada hasta el punto de bitcoin de ETF como.

En el período de negociación del 1 al 3 de octubre, registró el flujo de fondos para ingresar al instrumento spot ETF Bitcoin alcanzó más de US $ 2.28 mil millones, refiriéndose a los datos de coinglase.

«Es decir, en promedio, hay un total de más de US $ 762 millones (RP12.6 trillones) de compra neta de bitcoin de los inversores tradicionales estadounidenses todos los días en los últimos tres días de negociación», explicó Fahmi.

Curiosamente, este rally en realidad aparece en el medio de la condición cerrar El gobierno de los Estados Unidos ahora está entrando en la segunda semana.

Con las instituciones gubernamentales y la liberación de datos económicos retrasados, algunos inversores ven esta situación como un desencadenante de impulsos positivos de liquidez, que pueden ser la base para que la Fed afloje su política monetaria en el resto de este año.

Además de Bitcoin, el desempeño positivo del instrumento de inversión también fue registrado por el mercado de valores de EE. UU. Con los índices S&P 500 y NASDAQ más 1.1 y 1.3 por ciento, en la semana pasada, marcando el cuarto aumento de las últimas cinco semanas.

El tercer trimestre de los estados financieros de 2025 comenzaron esta semana con grandes empresas como PepsiCo (PEP), Delta Air Lines (DAL) y Levi Strauss (LEVI) están programados para publicar informes de rendimiento de la compañía el 9 de octubre.

«El mercado parece considerar que el cierre no durará mucho ni planteará un riesgo económico sistémico. Sentimiento ‘sin datos, sin problema’ refleja el optimismo de los inversores de que la ausencia de liberaciones de datos macro puede fortalecer las oportunidades de la Fed para continuar con la aflojamiento de las tasas de interés», dijo Fahmi.

Sin embargo, por otro lado, el poder del mercado en medio del aplazamiento de la liberación de datos económicos oficiales crea un riesgo de precios erróneos en el que el mercado puede ser demasiado optimista sin la base de los datos reales.