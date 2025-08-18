Los inversores criptográficos tendrán SID, OJK revela los beneficios

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) reveló las últimas actualizaciones sobre el plan para crear un solo Inversor Identificación (SID) o una sola identidad para inversores de activos financieros digitales. Sid es necesario para fortalecer la supervisión, la responsabilidad y la seguridad del ecosistema cripto-.

Miembros de la Junta de Comisionados y Jefe de Supervisión Ejecutiva Supervisión de la tecnología del sector financiero, los activos financieros digitales y los activos de Crypto OJK Hasan Fawzi reveló que el número actual de activos de cripto en Indonesia se registró en 1,181 tipos de monedas hasta julio de 2025.

«En la actualidad, hay 20 comerciantes de activos criptográficos, que han sido totalmente licenciados por OJK, y hay 10 posibles comerciantes de activos financieros digitales que estamos en proceso de licencia», dijo Hasan en una discusión con el editor de medios de comunicación citado el lunes 18 de agosto de 2025.

Reveló que el número de inversores de activos criptográficos hasta junio de 2025 había alcanzado los 15.85 millones de usuarios con un valor de transacción que penetró RP224.11 billones en el semestre I-2025.

Jefe de Tecnología de Supervisión de Supervisión Ejecutiva en el sector financiero de activos financieros digitales y activos de Crypto OJK, Hasan Fawzi

Mientras tanto, el jefe del Departamento de Regulación y Licencias de Innovación de Tecnología del Sector Financiero, Activos Financieros Digitales y Activos Crypto OJK Djoko Kurnijanto explicó que SID es importante tanto en términos de necesidades como de cumplimiento. Cada usuario o inversor tendrá el mismo número de identificación.

«Esto puede facilitar el seguimiento de las transacciones entre los comerciantes. En la actualidad, cada comerciante crea sus respectivos números. Con el SID más adelante, las necesidades del lado para rastrear a los comerciantes se pueden hacer fácilmente», dijo.

Djoko agregó que SID también facilitaría que OJK aumente el cumplimiento de los actores de la industria. SID se puede utilizar como medio de autoridad para seleccionar a los actores de la industria en la aplicación de conocer a su cliente (KYC). «Hay Sid, está Kyc, por lo que al tener Sid significa cada KYC. Hay eficiencia allí», dijo.

Según él más tarde, los actores comerciales no necesitan hacer KYC repetidamente si el inversor ya tiene SID. Esto ahora ha estado en vigor en el mercado de capitales.

Activos de Bitcoin, Etherium y Crypto.

Aun así, Djoko reconoció que la implementación de SID Crypto requiere una serie de etapas, que van desde la limpieza (limpieza) y la uniformidad de los datos entre los comerciantes hasta la preparación de la infraestructura tecnológica. OJK ha mantenido discusiones con varias partes para estudiar la preparación.

Según Djoko, SID ahora ha ingresado a la tubería de políticas OJK y se está discutiendo intensamente para que pueda implementarse en etapas.

«En esencia, este SID ya está en nuestra tubería. Y, ya hemos dado el primer paso, incluidas las discusiones con varias partes. Dios desee, continuaremos haciéndolo intensamente», dijo Djoko.