Los inversores acogen con entusiasmo el Rally de Papá Noel, ¿qué es?

Yakarta, VIVA – La Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) vuelve a estar en funcionamiento después de las largas vacaciones de Navidad de 2025. En las primeras operaciones posteriores a las vacaciones, el índice compuesto de precios de las acciones (IHSG) mostró un aumento a medida que los inversores inversor bienvenido el impulso Papá Noel Rally esta semana.

Citado por Antara, el jefe de investigación de Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, explicó que el Santa Claus Rally es un fenómeno que muestra una tendencia a que los precios de las acciones aumenten hacia finales de año hasta principios del nuevo año. Históricamente, este período ocurre en cinco días hábiles del año en curso y dos días hábiles del año nuevo.

Citando de Investopedia, término reli Santa Claus fue creado por el fundador de Stock Trader’s Almanac en 1972 para pronosticar el desempeño del mercado. Desde 1950 se ha observado un aumento continuo.

Durante este período de negociación de siete días, el índice S&P 500 registró una ganancia promedio del 1,3 por ciento. Ejemplos notables incluyen 1999, cuando cayó un 4,0 por ciento durante el mitin de Papá Noel.

Ilustración de invertir Foto : pexels.com/Anna Nekrashevich

Si bien el repunte de Santa Claus es un fenómeno positivo, los inversores que aprovechen este impulso requieren una consideración cuidadosa. También se pide a los inversores que observen los movimientos de precios durante la temporada navideña en el contexto de sus objetivos de inversión más amplios y su tolerancia al riesgo.

Aparte de eso, Ratna dijo que los actores del mercado también están prestando atención a otros sentimientos internos. Esta semana está previsto que se publiquen los datos sobre la inflación del índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero y del índice de precios al consumidor (IPC) para el período de diciembre de 2025.

A nivel mundial, los inversores se centran en prestar atención a las indicaciones de la política monetaria de la Reserva Federal en 2026. Los actores del mercado esperan que los factores positivos de la ley fiscal estadounidense firmada en julio de 2025, así como los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal, continúen en 2026.

JCI subió 7,80 puntos o 0,09 por ciento a 8.545,71 en la apertura del mercado el lunes 29 de diciembre de 2025. Hasta el cierre de las operaciones, JCI continuó disparándose hasta 8.644,26 gracias a un rápido salto del 1,25 por ciento o 106,34 puntos.