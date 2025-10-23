Los internautas virales predicen que esta serie de canciones de Raisa será una ‘pista’. Su hogar no está del todo bien

Jacarta – Noticias de una avería en el hogar. raisa y Hamis Daud siguen siendo la comidilla de los usuarios de las redes sociales. En medio de los problemas que continúan difundiéndose en las redes sociales, el público continúa buscando información y conectando las obras de Raisa con su vida personal.

Muchos de ellos piensan que varias de las canciones de Raisa parecen describir el estallido de sus sentimientos y al mismo tiempo parecen ser pistas ocultas sobre el estado de su matrimonio. Como el propietario de la cuenta de TikTok @lagugalau, a quien se vio recopilando una serie de canciones problemáticas de Raisa. Esta serie de canciones se considera un código para la tormenta en curso.

«Mi opinión. ¿Lista de canciones de Raisa que podrían ser ‘pistas’?», dijo sinceramente el dueño de la cuenta.

En primer lugar, el propietario de la cuenta mencionó el sencillo de Raisa titulado Survive/go que se lanzó en 2022. El propietario de la cuenta cree que en esta canción Raisa parece desahogarse como si su pareja estuviera aburrida de ella.

«En esta canción, Yaya se desahoga como si su pareja estuviera aburrida, ‘es diferente cuando me persigues’ y tiene una letra de lo más molesta, ‘y hay alguna razón para que me quede aquí'», escribió el dueño de la cuenta.

Luego, la siguiente canción que se considera una pista de que a la casa de Raisa no le va bien es una canción titulada Cómodo, no suficiente. Se considera que la canción, que fue lanzada en 2023, puede describir el estado de Raisa, que no es bueno, dijo el propietario de la cuenta.

«Esta canción demuestra que a pesar de que hemos tratado de dar lo mejor y lo más cómodo, todavía no es suficiente», dijo el análisis del propietario de la cuenta.

Otra canción que se considera una pista de que la situación familiar de Raisa no va bien es la canción Tak Berharap Lagi. Según el propietario de la cuenta, esta canción, que fue lanzada en 2023, tiene un significado al que parece difícil encontrarle salida.

«Ya no tengo esperanza, es como si estuviera en un callejón sin salida, estoy confundido sobre adónde ir. Hasta la letra más triste, ‘Y NO ME ATREVO A ESPERAR MÁS’. Tú eres quien siempre me hace sentir cómodo con la decepción (tantas veces trago con amargura)», escribió el propietario de la cuenta.

Otra lista de canciones que se considera que describe la condición de Raisa según el propietario de la cuenta es My Reemplazo. Se considera que la canción, que fue lanzada en junio de este año, tiene una letra bastante atrevida.