Los internautas suponen que Ridwan Kamil y Aura Kasih están casados ​​por esto, ¿es cierto?

Jacarta – Rumores de supuesta infidelidad que arrastran nombres Ridwan Kamil Y Aura Kasih calentándose de nuevo. Esta vez, los rumores se desarrollaron aún más, acusándolos a los dos de estar casados ​​en secreto.

El principal detonante fue un cuadro titulado Casarse en Manhattan, que fue ampliamente discutido en las redes sociales e interpretado por los internautas como un «código oculto». ¿Es verdad? Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esta narrativa surgió después de que una cuenta de TikTok @myeeve subió un video el 30 de diciembre de 2025 que muestra la pintura. En su carga, la cuenta decía que la obra era una pintura realizada por Ridwan Kamil que supuestamente estaba inspirada en cierta figura femenina.

«El cuadro de Ridwan Kamil en Manhattan. Cásate en Manhattan. ¿Estás casado?» esa es la descripción del vídeo subido por la cuenta de TikTok @myeeve, citado el viernes 2 de enero de 2026.

La cosa no quedó ahí, el relato también vinculó la pintura con el tema de la infidelidad que anteriormente había circulado ampliamente.

«Marry in Manhattan es una de las pinturas de Ridwan Kamil que los internautas sospechan que se inspiró en una mujer que conoció en Nueva York, Estados Unidos», escribió el relato.

La publicación se difundió rápidamente y provocó fuertes reacciones entre los internautas. Muchos inmediatamente interpretaron el título de la pintura como un símbolo de un matrimonio secreto, y algunos incluso expresaron enojo porque pensaban que Ridwan Kamil y Aura Kasih habían herido los sentimientos de Atalia Praratya como su esposa legal.

Sin embargo, en medio del torrente de acusaciones, varios internautas revelaron hechos diferentes. Dijeron que el cuadro Casarse en Manhattan no era obra de Ridwan Kamil, sino que pertenecía a la propia Aura Kasih. Se sabe que Aura Kasih subió la pintura a través de Instagram Story con el título Pintura.

Las búsquedas en las redes sociales muestran que la obra es efectivamente de Aura Kasih. Por lo tanto, se considera que la afirmación de que la pintura es obra de Ridwan Kamil no se ajusta a los hechos existentes.

Aun así, piezas de pinturas que se dice que son obra de Ridwan Kamil todavía circulan en varias plataformas de redes sociales. Estas obras a menudo se comparan con fotografías de Aura Kasih, que algunos internautas consideran similares a los personajes de las pinturas. Esta compatibilidad lógica es la que hace que se vuelva a creer en la cuestión de la cercanía de ambos, aunque todavía no hay pruebas concretas.