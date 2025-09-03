Los internautas sospechan de las noticias de Pratama Arhan y Azizah Salsha referida

Yakarta, Viva – La noticia de la referencia Pratama Arhan Y Azizah salsha Lo que se distribuye ampliamente en las redes sociales últimamente no fue bienvenido positivamente. Algunos internautas sospechan que la dulce noticia es solo una desviación de los problemas de la situación política de la patria, que está caliente después de la ola de manifestaciones masivas.

Inicialmente, la señal de re -closidad de esta joven pareja se detectó de las actividades en las redes sociales. Azizah Salsha o que se llama familiarmente Zize es conocido por seguir la cuenta de Instagram de su ex casquillo, Pratama Arhan. No solo eso, también trajo fotos de recuerdos mientras estaba de vacaciones a Japón que anteriormente se habían dispersado. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Creo que de hecho ha vuelto de nuevo. Anoche, Azizah suscribe a Ig Arhan nuevamente. Azizah también apareció nuevamente en Japón que fue anotado anteriormente», escribió la cuenta «, escribió la cuenta @Kotakhujan12Citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

Señal referirse también se fortalece cuando se verifica la cuenta @ttvvideo1 Escribe un comentario sobre la carga de Arhan.

«El aura es muy fuerte», escribió la cuenta.

El comentario estaba en el centro de atención porque se sabía que el propietario de la cuenta tenía una cercanía con el padre de Azizah, Andre Rosiade.

Sin embargo, en medio de la euforia de las buenas noticias, surgieron votos escépticos de los ciudadanos. Sospechaban que la noticia de la referencia de la pareja se levantó junto con la multitud de manifestaciones para desviar la atención del público. Los internautas estaban ocupados comentaron sobre la última carga de Pratama Arhan en Instagram.

«Se dice que la transferencia del problema en la gasa», escribió el ciudadano con un emoji riendo.

«Realmente, ¿no es así?» Otro dijo.

«Significa que Arhan también contribuyó a la desviación del problema durante la manifestación. Arhan solo quería ser organizado por la familia de su contenedor para sorprenderse, pronto Arhan tuvo que ir a su contenedor, Bucin agudo era difícil de decir», concluyó otro red.

Legalmente, la oportunidad de referencia aún no está cerrada. La decisión del divorcio se retiró el 25 de agosto de 2025 y luego fue solo Verstek y aún no Inkrah. Es decir, todavía hay un período de espera de 14 días en el que Azizah puede solicitar resistencia. Si no, entonces la sesión de compromiso de divorcio será la fase final.

Hasta ahora, tanto Pratama Arhan como Azizah Salsha no han dado una declaración oficial sobre la noticia de estos comentarios. Pero el debate de los ciudadanos ya está caliente: ¿es la noticia del amor de los dos verdaderas, o simplemente una distracción en medio de la bulliciosa demostración?