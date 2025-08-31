Los internautas sospechaban que Uya Kuya quería huir después del video que era viral en el aeropuerto

VIVA – Residencia de viernes por la noche Vas a En el área de Duren Sawit, el este de Yakarta fue visitado por las masas. La casa de lujo estaba dañada y los artículos en la casa fueron saqueados.

Después del saqueo que ocurrió en la casa. Ahora el video apareció Uya Kuya en el aeropuerto. En varios videos que circulan en las redes sociales, Tiktok Ditudinh viajará al extranjero después del incidente que ocurrió en su residencia.

En varios videos que circulan en Tiktok, Uya Kuya se ve utilizando una salida de sudadera beige de los colores a juego Gucci y Beani. También se lo vio llamar en serio a alguien antes de ser llamado finalmente uno de los pasajeros que estaba haciendo cola por abordar.

Uya parecía sonreír mientras saludaba a la persona. De repente, la carga inmediatamente cosechó muchos comentarios de los internautas. No pocos de los que vieron el aura del miedo de Uya Kuya después de ser llamados a otro pasajero.

«Acaba de pasar frente a la persona que realmente teme», comentó los internautas.

«De vuelta a él, tenía miedo de su RMH», dijo otro interno.

No pocos de los internautas sospechaban que el hombre se escapó en el extranjero, precisamente a los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que sus dos hijos están actualmente allí para la universidad.

«¿GPP todavía tiene una casa en Estados Unidos ???????? ¿Calma?», Dijo otro.

«Huir», dijo otro.

«¿Huir a la persona ????», dijo otro interno.

Pero no está claro si el video fue tomado en el futuro cercano o no.

Anteriormente, Uya Kuya también hizo un video de una disculpa al público después de recibir críticas del público por bailar al final de la sesión anual de MPR hace algún tiempo. Prometió mejorarse a sí mismo.

«Uya Kuya ofrecí una disculpa máxima, sincera de mi corazón que fue la más profunda para todas las personas indonesias para lo que sucedió en los últimos días, por lo que hice tanto intencional o involuntariamente», dijo.

Uya Kuya también reveló que no tenía la intención de hacer que la atmósfera fuera ruidosa. Con este incidente, prometió ser más cuidadoso en el aroma y la actuación. También pidió la oportunidad para que el público fuera aún mejor como miembro del Parlamento Indonesio.

«No existe la más mínima intención de nosotros hacer que esta atmósfera sea ruidosa. Pero mi promesa, desde el fondo de mi corazón, será aún más cuidadoso al comportarse, actuar, en serio representar al pueblo indonesio como miembro del parlamento indonesio. Dame una oportunidad una vez más para mejorar, aún más óptimo que lo que he hecho hasta ahora», dijo.