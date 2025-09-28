Cikarang, Viva – músicos que también se sientan como Miembro de DPR RHODE ISLAND, Ahmad DhaniAbra la voz en respuesta a la insistencia de los ciudadanos que le preguntaron a él y a su esposa, Mulan Jameela, salieron de la silla parlamentaria.

En lugar de estar molesto, Dhani realmente descartó la presión con fuerza. Consideró que las voces de los internautas en las redes sociales no eran comparables a la legitimidad política que había obtenido en las elecciones. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«Los internautas son solo unos cientos», dijo Ahmad Dhani en el área de Cikarang, West Java, viernes 26 de septiembre de 2025.

Según el músico de 52 años, lo que es mucho más importante para él es mantener la confianza de los votantes que realmente votan en la estación de votación. Recordó que la decisión que siguió a la insistencia de los internautas podría dañar a sus fieles partidarios.

«Significa que más tarde mis votantes estarán enojados. Mis votantes son 140,000 en Java Oriental», dijo el líder de Dewa 19.

Además, Ahmad Dhani también enfatizó que el apoyo no era un número arbitrario. Dijo que cientos de miles de votos provienen de una base de votantes clara, a saber, en el Distrito Electoral de Surabaya-Sidoarjo.

«Distrito Electoral de Surabaya-Sidoarjo, mis votantes son 140,000. Más tarde, el verdadero votante», continuó.

Esta declaración confirmó que Dhani eligió mantenerse alto con los electores que lo llevaron a Senayan. Para él, la legitimidad de las personas que asistieron a las cabinas de votación fueron más válidas que los bulliciosos comentarios de los internautas en las redes sociales.

Como se sabe, Ahmad Dhani y su esposa, Mulan Jameela, lograron lanzar al Parlamento para el período 2024-2029 a través del Partido Gerindra. Ambos representan diferentes distritos electorales, pero ambos aseguraron con éxito escaños en el parlamento indonesio.

La presencia de esta pareja en Senayan había desencadenado los pros y los contras. Varios partidos destacaron su trabajo en política, especialmente cuando las redes sociales estaban llenas de hashtags e insistencia para que los dos renunciaran. Sin embargo, la actitud de Dhani demostró que no fue fácilmente influido por el ciberespacio.