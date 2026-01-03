Los internautas revelan nueva evidencia: se dice que Aura Kasih asistió al lanzamiento del producto de Ridwan Kamil

VIVA – Usuarios de redes sociales encontraron nuevamente lo que dicen es evidencia de la supuesta cercanía entre Ridwan Kamil Y Aura Kasih. Esta evidencia está relacionada con el momento en que Aura Kasih estuvo presente en el lanzamiento de los productos para el cuidado de la piel de Ridwan Kamil en 2024 en un centro comercial.

Lea también: Revelada la razón por la cual Aura Kasih se negó a filmar tanto



«Ahora recuerdo el año pasado cuando Ridwan Kamil fue invitado a lanzar su producto en un evento, Aura Kasih estaba en el evento. De hecho, tomé una foto con mi agente. Todavía no lo creo, pero la evidencia está ahí», decía el título en la carga del estado de WhatsApp subido por uno de los revendedores de cuidado de la piel de Ridwan Kamil, citado desde la cuenta de TikTok @oreookys, el sábado 3 de diciembre de 2025.

No solo eso, también se vio a Aura Kasih tomándose fotos con dos mujeres en una tienda. En ese momento, se vio a Aura Kasih con un vestido blanco sin dormir y cargando un bolso rosa de Lady Dior.

Lea también: Respecto al poema de Ridwan Kamil que utiliza el nombre Aura Kasih: No tiene nada de especial



La carga recibió inmediatamente muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. Varios internautas expresaron su lástima por Atalia Praratya. Recordando que al evento de lanzamiento del producto para el cuidado de la piel también asistió Atalia Praratya.

«Es realmente extraño, señora Cinta, si no está al tanto de su relación», comentó un internauta.

Lea también: Golpeado por cuestiones sesgadas, Hard Gumay predice que el buen nombre de Ridwan Kamil se recuperará



«No puedo imaginar lo doloroso que es ser la señora Love», comentó otro.

«Cuanto más niegue Aura Kasih Ridwan Kamil, más fuerte será la evidencia de los internautas», bromeó otro.

Negación de la existencia de una tercera persona detrás de la ruptura del hogar de Ridwan Kamil y Atalia Praratya

A finales de 2025, el 31 de diciembre de 2025 para ser precisos, Atalia Praratya se sometió nuevamente al proceso de divorcio en el Tribunal Religioso de Bandung. En el juicio previsto para la mediación y el interrogatorio de testigos, Atalia parecía estar presente en persona. A diferencia de Ridwan Kamil, que sólo está representado por su representante legal.

En esa ocasión, Atalia enfatizó que la demanda de divorcio que presentó ante la Autoridad Palestina de Bandung no tenía nada que ver con la cuestión de una tercera persona.

«Oh, no. En la demanda no hay nombres de otras mujeres involucradas», dijo Atalia a los periodistas el pasado 31 de diciembre.