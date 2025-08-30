Los internautas pidieron a Eko Patrio que renunciara a los miembros de la junta.

VIVA – Después de recibir fuertes críticas del público porque se considera no tener empatía por la comunidad. Político y vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, Hendro Purnomo alias Eko Patrio Haga un video de las disculpas.

Acompañado por un miembro de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, se disculpó por sus acciones hace algún tiempo, lo que le enfureció al público.

«Assalamualaikum WR.WB adiós a todos nosotros con la humildad de mi Eko Patrio entregando una aplicación profunda al público por la ansiedad que surge de mis acciones», dijo Eko Patrio recogido de su cuenta personal de Instagram, Semana 31 Agustus 2025.

Como representante de la gente, dijo Eko, escuchó todas las aspiraciones de la comunidad relacionadas con los problemas en el parlamento indonesio, como el escándalo de asignación de la Cámara de Rp de 50 millones/mes, a bailar a mediados de la sesión anual el 15 de agosto en medio de la condición actual de la recitación de la comunidad.

Pero admitió que nunca había cruzado ni ocurrido en su mente para empeorar las cosas.

«Escucho todas las aspiraciones de la gente sobre la decepción. Soy plenamente consciente de que esta situación trae heridas a la nación, especialmente para las familias de las víctimas que pierden a sus seres queridos o que tienen que soportar el sufrimiento debido al impacto.

Con este incidente, Eko Patrio prometió ser más cuidadoso y expresó opiniones. También está comprometido a ser profesional para llevar a cabo sus deberes de acuerdo con la promesa que ha dicho cuando se eligió para ser Miembro de DPR RI por cuarta vez.

«Por supuesto, frente a mí, tendré más cuidado en la actuación y también expresaré mi opinión. Me comprometo con mi papel como representante de Rakyaat con sinceridad, coraje y mantengo el juramento que he gobernado», dijo.

El Secretario General del Partido Nacional del Mandato (PAN) también espera que la comunidad pueda aceptar esta disculpa. Además, con este incidente, puede ser un impulso ser aún mejor.

«Espero que esta disculpa pueda ser aceptada, así como un recordatorio y una reflexión para que continúe mejorando para llevar a cabo el mandato y la responsabilidad dada. Se asusta juntos por la unidad y la paz de la nación. Una vez más, soy Eko Patrio, disculparme profusamente, gracias a Wassalamualaikum WR.WB», dijo Eko Patrio.

Para obtener información, Eko Patrio estaba lleno de varios miembros del consejo que bailaron en la sesión anual del MPR indonesio hace algún tiempo.

El vicepresidente de la Comisión VI de la Cámara de Representantes VI también fue cada vez más que fue blasfemado por supuestamente pagar las críticas de bailar haciendo un video de la parodia de sonido Horgy.

El comediante Viral Video Parodies El sonido de Horeg con cuadros PAN se considera insensible a los problemas de las personas. Eko dijo que la acción hizo la parodia de Sound Horeg en el marco de disolver el comité el 17 de agosto en el partido.

De repente, la carga de Eko Patrio inmediatamente cosechó muchos comentarios de los internautas. No pocos de los que mencionaron las acciones de Eko Patrio fueron demasiado tarde porque la comunidad ya estaba herida por su actitud. De hecho, no dudaron en pedirle a Eko Patrio que renunciara como miembro del Parlamento Indonesio.

«Munddduuurr Koo no está pidiendo MAPPPL», comentó los internautas.

«Telaaaaaaattttt», dijo Netizen.

«Ayer, Lu Aha ah .. ¿Más sin jugar a su Ledek²an?», Otro sarcástico.

«Ayer, ¿dónde has estado?» Preguntó el internautor.

«Es hora de conseguirlo, señor», dijo el otro provocado.