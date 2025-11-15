Los internautas indonesios son buenos votando, ¿Rizky Ridho vence a Lamine Yamal para ganar el Premio Puskas 2025?

Jacarta – Un gran apoyo fluye hacia el defensa de la selección nacional de Indonesia, Rizky Ridhodespués de que su nombre fuera incluido oficialmente en la nominación de la FIFA Premio Puskas 2025. Su espectacular gol contra el Arema FC mientras defendía al Persija Jakarta el 9 de marzo de 2025 hizo que Ridho compitiera con varias estrellas mundiales en el evento de premiación del mejor gol del mundo. El entusiasmo del público indonesio estalló inmediatamente, especialmente en las redes sociales, con llamados a una votación masiva para aumentar las posibilidades del jugador.

Los internautas indonesios, conocidos por su influencia en materia de votación en línea, desarrollaron inmediatamente una estrategia para que Ridho tuviera grandes posibilidades de ganar este prestigioso premio.

Una táctica que comparten muchos internautas es darle a Ridho la primera opción, mientras que la segunda y tercera opción están dirigidas a jugadores menos populares. Esta estrategia se considera importante para evitar que los grandes votos vayan a parar a grandes nombres como Lamina Yamal o Declan Rice, que se prevé que habrá obtenido un amplio apoyo a nivel mundial.

«Consejos muchachos, si quieren votar, elijan primero, Rizky Ridho. Bueno, para segundo y tercero, simplemente elijan jugadores que sean menos conocidos, no Rice y Yamal, para que Ridho suba. Sólo una sugerencia», escribió un internauta que se volvió viral en las plataformas X e Instagram.

La inclusión de Ridho en la nominación al Premio Puskas es un logro histórico, considerando que es el primer jugador indonesio que aparece con éxito en la lista oficial de candidatos de la FIFA.

Este impulso se considera muy valioso para el fútbol indonesio, sobre todo porque el sistema de determinación del ganador se determina mediante una combinación de votaciones públicas y un panel de expertos con una proporción del 50 por ciento cada uno.

Aunque las oportunidades para Ridho están abiertas, la competencia seguramente será dura. La popularidad de Yamal y Rice a nivel mundial es un difícil desafío para Ridho.

Sin embargo, si observamos la movilización y la euforia de los internautas indonesios, la posibilidad de una sorpresa no es imposible. Si se logra canalizar el apoyo del público de forma masiva, Ridho tiene la oportunidad de hacer historia como el primer jugador indonesio en ganar el Premio Puskas de la FIFA.