Los internautas están furiosos con Rachel Ven, quien difundió el video de Tasya Farasya Nangis

VIVA – Después de las noticias de su divorcio con Ahmad Assegaf, la condición del influencer de belleza Tasya farasya Ahora en el centro de atención. Circulando ampliamente en el video de las redes sociales Tasya Farasya, que estaba llorando en la cama.

El video fue replanteado por la cuenta como se cargó en la cuenta @pembenmi.kehaluan.reall en Instagram. Basado en la narrativa escrita en la cuenta, el video se obtuvo de Instagram Sahabat Tasya exclusivo, Rachel Ven. En el video, también escrito de Rachel para «Estamos aquí para que usted sea Memong». Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Sin embargo, después de que el video lloró Tasya fue viral, muchos internautas destacaron los pasos de Rachel que se consideraron inapropiados porque compartían las condiciones personales de Tasya. Aunque subido en Instagram exclusivo, el público aún evaluó que esto podría dañar a Tasya.

«Lo siento, pero no me gusta realmente este amigo modelado como este. Tasya nunca ha estado en problemas de otras personas, entonces tan bien como las personas que se dice que hacen una historia como esta».

«Tasya Farasya, mientras sepa, es bastante privada sobre su vida personal, ¿cómo te atreves a cómo RV así?»

«Si la publicación de Rachel publicó, Illfeel Banget.

Aclaración de Rachel Ven

No permaneció en silencio, Rachel Ven luego dio una respuesta a las críticas dirigidas a él. Afirmó que no tenía la intención de buscar la sensación y que solo quería que su mejor amigo obtuviera buenas oraciones de muchas personas.

«Es realmente agradecido de que todavía haya un refuerzo que sepa que no puedo encontrar la sensación o la misma persona con los problemas de las personas, pero si se trata de mi amigo, el número uno ayuda a ser blasfemado como qué, y no puedo hacer algo sin el consentimiento de la persona y no creo. Ytta es exclusivo.