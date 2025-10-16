Los internautas están contentos de que Kluivert se separe de la selección de Indonesia.

VIVA – PSSI terminó oficialmente la cooperación con los entrenadores holandeses, Patricio Kluivert Et al. que manejan la selección nacional de Indonesia en todos los niveles. Esta decisión fue anunciada a través del comunicado oficial de la federación el jueves 16 de octubre de 2025.

En su declaración escrita, PSSI dijo que esta decisión se tomó a través de un mecanismo de terminación mutua o el fin de la cooperación basada en un acuerdo mutuo. Este paso también marca el fin de la era de los entrenadores extranjeros de Holanda en la plantilla de Garuda.

«La Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI) y el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia han acordado oficialmente poner fin anticipadamente a su cooperación a través de un mecanismo de terminación mutua», escribió la PSSI en su comunicado.

También se confirmó que este acuerdo fue firmado entre PSSI y todas las partes del equipo técnico que anteriormente estaban vinculadas por un contrato de dos años. Es decir, ya no lo manejan. Equipo Nacional Indonesia en las categorías absoluta, sub-23 y sub-20.

La federación valora que esta decisión se tomó teniendo en cuenta diversas consideraciones, entre ellas la dinámica interna y la dirección estratégica del desarrollo del fútbol nacional en el futuro. Se dice que este paso es parte de un proceso de evaluación integral del sistema de desarrollo del equipo nacional.

«La terminación de esta colaboración se llevó a cabo sobre la base del acuerdo de ambas partes, teniendo en cuenta la dinámica interna y la dirección estratégica del desarrollo futuro de la selección nacional», continúa el comunicado oficial del PSSI.

PSSI también expresó su agradecimiento a todos los miembros del equipo de entrenadores por su dedicación en el desempeño de sus funciones. La federación reconoció la contribución de los entrenadores holandeses al ayudar en el proceso de desarrollo de jugadores jóvenes e introducir estándares de entrenamiento modernos.

«PSSI expresa su agradecimiento por la contribución de todos los miembros del equipo técnico durante su mandato. Este paso se tomó como parte de una evaluación integral del programa nacional de entrenamiento y desarrollo del fútbol», añadió PSSI.

Este anuncio fue bien recibido por muchos internautas en las redes sociales de PSSI. Dijeron que fue la decisión correcta después de que el seleccionador no lograra que Indonesia se clasificara. Copa del Mundo 2026.

«Gracias PSSI por escuchar la mayoría de las voces de los seguidores. Selección Nacional de Indonesia!

«Gracias por escuchar las voces de todos los seguidores de la selección nacional de Indonesia», escribió la cuenta de Garuda Japón.