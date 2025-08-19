Los internautas entusiasmados con la religión de la princesa Ridwan Kamil Ggara subtitulante Atalia Proatya para su hijo

VIVA – Domingo 17 de agosto de 2025 ayer, putri Ridwan Kamil y Atalia Praratya, Camillia Laetitia Azzahrao familiarmente llamado Zara incluso de 21 años. La edad 21 de este año es celebrada por Zara en el río Han en Seúl, Corea del Sur.

Basado en su carga personal de Instagram, Zara hizo su momento de cumpleaños número 21 este año como un lugar para la autorreflexión.

«¡Tiene su cumpleaños número 21! Celebrándose en el río Han mientras que dar tiempo para reflexionar sobre el viaje de la vida es una necesidad. Me siento agradecido, me siento amado y me siento bendecido», escribió Zara en su cuenta personal de Instagram.

El aumento de la edad de Zara también es celebrado por su madre, Atalia Praratya. Aunque no celebran un cumpleaños juntos, pero el miembro del parlamento indonesio de la facción Golkar recaudó oraciones y felicitaciones a la única hija.

En la carga, Atalia había mencionado que Zara era una figura que lo convirtió en una persona más fuerte hasta ahora.

«Eres la razón por la cual Mamah es tan fuerte como hoy … Feliz cumpleaños número 21, Zara Sayang», escribió Atalia.

En la carga, espera que su hijo pueda permanecer alegre y convertirse en una persona más resistente para enfrentar el mundo.

«Mantente alegre como tu nombre … crece maravillosamente … Tangguh en cada tormenta …» rezó Atalia.

En su oración, también deslizó esperanzas de que la princesa pudiera ser la mejor persona en su propia versión y la versión del creador.

«Y sé el mejor según tus versos y tu Señor … te amo sin cesar …», escribe Atalia.

La carga de Atalia provocó inmediatamente la curiosidad pública. No pocos de ellos cuestionaron la religión de la princesa Ridwan Kamil. Esto se debe a que la palabra ‘su señor’ fijada por Atalia en el subtítulo de la carga.

«Madre me refiero a cómo Dios mío», comenta los internautas.

«¿Cambió la religión?», Preguntó otro.

«¿Tu Señor? Lo siento, ¿qué significa eso?», Dijo otro internaza.

«¿Qué quieres decir, señora, tu Señor? ¿Por qué no nuestro Señor?», Comentó otro.

Pero no algunos de los internautas que recordaron a otros internautas porque cuestionaron el uso de la palabra ‘Su Señor’ por Atalia Praratya en la carga. Dicen que la palabra ‘su señor’ es una palabra universal utilizada incluso incluida en el Corán.

«En el Corán hay muchas mención de la mención de Dios con la palabra» Su Señor «, la base de los internautas es la alfabetización mínima», dijo los internautas.

«En cuestión de la mención de Dios, ¿conoces el significado de Dios o no? ¿Realmente tienes un Dios, entonces lo que ustedes no son Dios», dijo otro.

«Al cuestionar la mención de Dios?