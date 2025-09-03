Los internautas encuentran una fuerte evidencia de Pratama Arhan y Azizah Salsha Refer

Yakarta, Viva – Especulación sobre las relaciones Pratama Arhan Y Azizah salsha Volviendo a una cálida conversación en el universo virtual. Aunque acaba de terminar divorciado por el tribunal religioso, los ciudadanos creen que la joven pareja se dirige a un nuevo capítulo: referirse.

Este problema sobresale de actividades sospechosas en las redes sociales que no se salvan de las observaciones de los fanáticos. Una de las señales más fuertes es el movimiento de Azizah Salsha Alias ​​Zize que se vio regresando para seguir la cuenta de Instagram del futbolista. Sin detenerse allí, las viejas fotos cuando ambos estaban de vacaciones a Japón, que había sido archivado por Zize, ahora se mostraba nuevamente en su perfil. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Creo que de hecho ha vuelto de nuevo. Anoche, Azizah suscribe a Ig Arhan nuevamente. Azizah también apareció nuevamente en Japón que fue anotado anteriormente», escribió la cuenta «, escribió la cuenta @Kotakhujan12La carga se discutió ampliamente, citada el jueves 4 de septiembre de 2025.

Sospecha pública fortalecida después de una cuenta verificada de Instagram, @ttvvideo1Dejando un comentario sobre la carga de Arhan que presentó la acción durante el partido Bangkok United vs BG Pathum United.

«El aura es muy fuerte», escribió la cuenta.

Este comentario se considera especial porque se sabe que el propietario de la cuenta tiene una cercanía con el padre de Azizah, Andre Rosiade. Eso hace que los fanáticos juzguen el comentario no solo una broma, sino una señal que debería considerarse.

Sin duda, la columna de comentarios estaba llena de oraciones y esperanzas de los fanáticos.

«La señal de retorno es muy ligera. Bismillah o Allah, la mejor oración para ellos», escribió internautas.

Desde el lado legal, la posibilidad de que ambos regresen juntos sigan siendo muy posible. La decisión de divorcio sobre el juicio el 25 de agosto de 2025 se retiró en un Verstek o sin la presencia del acusado. Sin embargo, este estado aún no es Inkrah porque todavía hay un período de espera de 14 días. En este lapso de tiempo, Azizah tiene derecho a presentar una resistencia (Verzet) si no recibe una decisión.

Si Azizah no presenta una objeción, entonces Arhan está programado para estar presente en la sesión de compromiso de divorcio como la última fase del divorcio. Pero hasta ahora, tanto Arhan como Zize no han proporcionado una aclaración oficial sobre el tema de las referencias.