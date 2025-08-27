Los internautas encuentran evidencia de Azizah Salsha solo quieren casarse 1 año con Pratama Arhan?

Yakarta, Viva – Divorcio Pratama Arhan Y Azizah salsha Continúe mencionando la vieja historia que el público rehacer. En medio de las noticias oficiales del fin de su segundo hogar en agosto de 2025, los ciudadanos estaban ocupados discutiendo el viejo tema sobre la intención de Azizah que solo quería casarse por un año.

Leer también: Más popular: Contenido del divorcio de Pratama Arhan Bocor, que fue llevado a cabo por Azizah Salsha antes de la decisión de divorcio



Este problema se originó en el mensaje que fue cargado por la cuenta TikTok @premiumbinus En 2024 entonces. En la carga, un reclamo circuló que Azizah Salsha tenía la intención de mantener su hogar con Arhan solo brevemente antes de regresar al ex, Philo Paz. ¿Es cierto? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«El Zize dijo que quería un año para casarse durante un año, luego regresó a Philo», el mensaje fue viral, citado el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: El viejo video viral de Azizah sobre la pareja que debe poder aceptar el lado malo, los internautas: la vida no es solo tú solo



Ahora, los dos años de la boda de Arhan -Azizah terminaron en divorcio. El hecho de que ambos se hayan separado de la casa desde septiembre de 2024, o exactamente un año después del matrimonio, hizo que los viejos rumores se consideraran nuevamente relevantes.

No solo eso, el público también destacó brevemente la cercanía de Azizah con Philo Paz. Recientemente fue encontrado jugando a Padel con su ex, fortaleció aún más la acusación de que la vieja noticia era cierta.

Leer también: La subida de ex pratama Arhan fue invadida repentinamente, ciudadanos: la religión diferente no significa que no haya karma



Los comentarios de los internautas inundaron las redes sociales.

«Maldita sea, ahora está probado», escribió un ciudadano.

«Wow, un año y su gong en 2025 fue atrapado por Padel con su ex», dijo otro.

«TUH Dijo que quería un año para casarse por un año, eh, realmente», agregó otro.

Los rumores del asunto de Azizah también habían arrastrado el nombre de Rachel Ven en 2024. En ese momento, Rachel reveló la supuesta relación prohibida Azizah con Salim Nauderrer.

«Jajaja, el lak me dijo que el Arhan me llamó anoche. ¿Cómo podría vender usando este truco como este», dijo Rachel a través de su segunda cuenta de Instagram?

Mientras tanto, en el documento de demanda de divorcio sospechoso de filtrarse públicamente, se mencionó que el hogar de Arhan y Azizah comenzó a tener problemas desde enero de 2024 o cinco meses después del matrimonio.

«Desde enero de 2024, el hogar del peticionario y el demandado comenzaron a flaquear, a menudo había disputas y disputas constantes que eran difíciles de superar hasta ahora», dijo el comunicado en la demanda.

Se dice que la disputa se desencadena por una mala comunicación, diferencias en la visión y la misión, la pérdida de confianza. El pico ocurrió en septiembre de 2024 cuando los dos decidieron separar la casa y ya no vivir como una pareja casada.