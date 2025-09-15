Los internautas de Instagram Ahmad Assegaf después de ser demandados por el divorcio Tasya Farasya

VIVA – Celebgram Household y Beauty Influencer, Tasya farasyaAhora realmente al final de la bocina. Después de estar solo limitado al problema, ahora la noticia del divorcio de Tasya de su esposo, Ahmad assegafha sido confirmado. La demanda oficial de divorcio de Tasya fue presentada por Tasya al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta e entusiasmó al público.

Esta noticia se está discutiendo cada vez más porque los internautas invadieron de inmediato la cuenta de Instagram de Ahmad Assegaf. Muchos internautas generan su decepción e ira en la columna de comentarios cargados de Ahmad. Algunos comentarios picantes a la sátira fuerte se dirigen a él. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

«PDHL, su rostro es realmente Sholawat».

«Nottion Farasya tienes muy, muy, muy, no agradecer a Nye Life Luuuu !!!!!!!!!

«¿Cómo podrías ser Ahmad @asassegafah lastimar tu canto, sin lo que intentar lo hermoso, inteligente, educado, rico … eres en vano»? ¿Qué sucede contigo? Te arrepentirás en la vejez. «

Mientras tanto, el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta ha confirmado la existencia de una demanda de divorcio presentada por Tasya. Las relaciones públicas del sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah, dijo que de hecho había un caso que entró en las iniciales del demandante LFT (Lulu Farasya Teisa) contra el acusado de los Estados Unidos, que condujo a Tasya Farasya y Ahmad Assegaf.

«Hubo un caso que entró, demandó al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. El demandante inicial de LFT, el acusado», dijo Dede el lunes 15 de septiembre de 2025.

Dede también explicó que la demanda se presentó a través del abogado de Tasya en una cancha electrónica el 12 de septiembre de 2025. Sin embargo, enfatizó que el tribunal no podía revelar los detalles del contenido del material de demanda publicado. El juicio inaugural está planeado que se llevará a cabo el 24 de septiembre de 2025 con la agenda de la citación de las partes y la mediación.

El público ciertamente espera el curso de este juicio, ya sea que los esfuerzos de mediación puedan salvar a su hogar o terminarán en el divorcio oficial.

Para obtener información, la boda de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf en febrero de 2018 dura magnífica y aprovecha la atención de muchas personas. Desde el matrimonio, los dos han sido bendecidos con dos hijos, a saber, Maryam Eliza Khair Assegaf y Hasan Isa Assegaf.