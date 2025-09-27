Los internautas de amor, Tasya Farasya hicieron una sorprendente confesión sobre el divorcio

Yakarta, Viva – divorcio entre Tasya farasya Y Ahmad assegaf Volver a un sinónimo después de un nuevo reconocimiento del influencer de belleza. Tasya declaró abiertamente que ella fue la que le pidió a su esposo que se divorciara.

Esto se reveló a través de las capturas de pantalla de los comentarios de Tasya sobre Tiktok, que luego fue replanteado por la cuenta @exclusivetimnasartis. En una respuesta a un internautor, Tasya afirmó que quería seguir siguiendo las reglas islámicas relacionadas con el proceso de divorcio. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Heybyaksss, en el Islam no puedes divorciarte, así que pido que me excedan. Hasta que aquí lo entiendo?» Tasya Farasya escribió, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

La declaración aclaró que la decisión de separarse en realidad vino de los propios deseos de Tasya. Incluso hizo hincapié en que había pedido este paso desde el principio, a pesar de que el proceso legal continuó a través de la demanda de divorcio que registró en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

No solo eso, Tasya también mencionó las acusaciones públicas relacionadas con el caso de malversación de fondos que arrastraron el nombre de Ahmad Assegaf. Él respondió a los comentarios de los ciudadanos que dudaron de la fuerte evidencia en el informe que propuso.

«La evidencia de malversación de fondos aún no está ahí? ¿Quién dijo? Solo espera, señora», continuó.

Como se sabe, Tasya demandó oficialmente por el divorcio Ahmad el 12 de septiembre de 2025. La primera sesión con una agenda de mediación se celebró el 24 de septiembre, pero la reunión terminó sin un acuerdo.

Por otro lado, se dijo que Ahmad Assegaf ya había dejado caer el divorcio en Tasya, de modo que ambas religiones se habían separado ahora. Aun así, su estado de divorcio todavía está esperando que las disposiciones legales del tribunal sean legales.

Anteriormente, Tasya también reveló la razón detrás de su decisión de demandar por el divorcio Ahmad. Acusó al esposo de estar involucrado en malversación de fondos y empeñidos de la casa. Esta acusación aún se probará para la verdad a través del proceso legal que ahora está en curso.

La confesión de Tasya en las redes sociales también agregó un nuevo capítulo en la polémica de su hogar. El público está esperando cada vez más el próximo juicio, así como esperando la aclaración directamente de Ahmad con respecto a las acusaciones dirigidas a él.