¡Los internautas apoyan al director de SMAN 1 Cimarga después de la bofetada viral a los estudiantes sorprendidos fumando!

VIVA – El mundo de las redes sociales se volvió ruidoso después Director de escuela SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, habría abofeteado a alguien alumno quien fue encontrado fumar en el área de la escuela.

En lugar de considerarse un completo error, el incidente en realidad generó una ola de apoyo de los internautas que defendieron al director de la escuela, a pesar de que había sido suspendido temporalmente por el gobierno provincial de Banten.



El director de una escuela viral supuestamente abofetea a los estudiantes que son sorprendidos fumando Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

Cronología del incidente

El incidente comenzó cuando la escuela implementó el programa «Viernes Limpio» el viernes 10 de octubre de 2025. Durante la actividad, Dini vio a un estudiante de grado 12 fumando cerca del comedor de la escuela.

Cuando fue reprendido, el estudiante negó la acusación de fumar a pesar de que había sido claramente visible. Sintiéndose decepcionado por esta deshonestidad, Dini admitió que le dio una fuerte reprimenda y «le dio unas palmaditas en la mejilla al estudiante» espontáneamente, sin ninguna intención de lastimarlo.

Respondiendo a reportes a padres y reacciones del público, informaron los padres del estudiante acción Dini acudió a la policía de Lebak acusado de violencia física. Luego, la policía abrió una investigación y citó a testigos de la escuela.

Hubo una huelga estudiantil

A raíz del incidente, alrededor de 630 estudiantes de 19 clases de SMAN 1 Cimarga realizaron una huelga escolar durante dos días como forma de protesta contra Dini. Colocaron pancartas exigiendo que el director de la escuela fuera destituido antes de que se pudieran reanudar las actividades de aprendizaje.



Cientos de estudiantes de Cimarga 1 SMAN 1 hacen huelga en escuela

La escuela quedó paralizada y los profesores intentaron utilizar métodos de enseñanza en línea para que los estudiantes no se quedaran sin material. Sin embargo, los estudiantes continuaron postergando la huelga hasta que las autoridades y el comité escolar se unieron para iniciar un proceso de diálogo.

Desactivación del director y respuesta del gobierno

El gobierno provincial de Banten tomó medidas rápidas al desactivar temporalmente a Dini de su puesto como director de la escuela antes de que finalizara el proceso de investigación. Se eligió este paso para reducir las tensiones y mantener la conductividad escolar.

El secretario regional de Banten afirmó que los actos de violencia en el contexto educativo no pueden justificarse de ninguna forma y que esta desactivación temporal es sólo un paso administrativo mientras se realiza el esclarecimiento.

La reacción de los internautas

Curiosamente, aunque el incidente se consideró controvertido, el apoyo a Dini llegó a raudales en las redes sociales. Muchos de sus comentarios respaldaron que las acciones del director eran una forma de firmeza para mantener la disciplina.