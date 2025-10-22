Los internados islámicos se han transformado y se han dotado de capacidades empresariales.

Jacarta – Presidente del DPP PDI Perjuangan (PDIP), dijo abdullahjuzgar eso estudiantes Y internado Ya no se puede considerar una comunidad abandonada. Así lo expresó Said al conmemorar el Día Nacional de Santri 2025 que cae el miércoles 22 de octubre de 2025.

«Los internados santri e islámicos a menudo se asocian con ser rurales, carecer de interacciones sociales y tener opiniones anticuadas, e incluso se los describe como manteniendo una cultura feudal», dijo Said a los periodistas el miércoles 22 de octubre de 2025.

Añadió que el mundo de los internados islámicos ha experimentado ahora muchas transformaciones tras los acontecimientos tiempo. No sólo profundizan el conocimiento religioso, sino que ahora los estudiantes también están equipados con habilidades para la vida y el emprendimiento.

«Hay muchos internados islámicos que se han acelerado con los tiempos. Los estudiantes, con la guía del kiai, han podido desarrollar un espíritu empresarial», dijo.

También dio el ejemplo del internado islámico Sidogiri en Pasuruan, Java Oriental, que ha logrado establecer una red minorista en más de 125 ubicaciones en Java y Kalimantan.

Este comercio minorista absorbe los productos locales de las MIPYMES y al mismo tiempo se convierte en un motor económico para la comunidad circundante.

Mientras tanto, en el internado islámico lirboyoKediri, los estudiantes desarrollaron un negocio de panadería a través de «Lirboyo Bakery», además de construir una unidad de procesamiento de desechos plásticos y un depósito de agua potable. Todas estas actividades son gestionadas de forma independiente por los estudiantes.

«Los dos ejemplos anteriores son sólo una pequeña descripción de las muchas actividades empresariales en los internados islámicos. Si los revisamos uno por uno, habrá muchas descripciones de las actividades comerciales dirigidas por los estudiantes de los internados islámicos», dijo Said.

No solo eso, los estudiantes ahora también participan activamente en los campos de la tecnología, el periodismo, las lenguas extranjeras y las redes sociales.

Según él, el fenómeno viral de las conferencias de figuras ulama como Gus Baha, KH Anwar Zahid y Gus Muwafiq no puede separarse del papel de los estudiantes islámicos en la digitalización de la predicación islámica a través de diversas plataformas en línea.

Said explicó que el progreso de santri también se considera fuerte en los sectores políticos y de liderazgo nacional. Said enfatizó que la presencia de santri se distribuye uniformemente en casi todos los partidos políticos, incluidos los partidos nacionalistas como el PDIP.

«Yo mismo soy estudiante, pero desde 1988 estoy activo en PDI y en 1999 me convertí en PDI Perjuangan», dijo.