Los internados islámicos deben desarrollar tradiciones intelectuales críticas basadas en turats

WAJO, vivo – Ministro de Religión de Indonesia Nasaruddin Umar, abriendo oficialmente halaqah internacional en Pesantreno As’adiyah Sengkang Pusat, Wajo Regency, South Sulawesi, jueves por la noche, 2 de febrero de 2025. Este foro planteó el tema «Transformación socioecológica y soluciones epistemológicas basadas en turats».

En sus comentarios, Ministro de religión Recuerde la importancia de la lectura integral según lo ordenado por el Corán. Explicó que hay tres objetos principales de lectura para cada musulmán, especialmente para los estudiantes: leer el universo (macrocosmos), leer versículos que penetran en humanos (microcosmos) y leen el Sagrado Corán (revelación).

«El primero es leer el universo, el segundo es leer los versos que entran en el ser humano, y el tercero es leer el Sagrado Corán», dijo Nasaruddin.

Según él, la palabra IQRA ‘no solo significa recitar cartas, sino también reunirse. Como árboles que recolectan raíces, tallos, hojas y frutas; o humanos que recolectan todos los elementos de macrocosmos en sí mismos.

«La asociación más perfecta es humano. Por lo tanto, Ibn Arabi dijo que el verdadero macrocosmos es humano, no el universo», explicó.

Sin embargo, el Ministro de Religión confirmó que el Pesantreno no debería detenerse solo en la lectura textual. El Corán debe entenderse no solo como un libro (orientación para todos los humanos), sino también como Kalamullah (la Palabra de Dios a la que solo se puede acceder a través de la piedad y la profundidad espiritual).

«No se enorgullezca solo por la memorización del Corán o capaz de interpretarlo. En el cielo todavía hay un cielo. Todavía hay la capa más profunda, a saber, Haqaiq Alquran», dijo el sacerdote de la mezquita Istiqlal.

Luego descompone cuatro niveles de lectura coránica: texto coránico, señal coránica, lathaif el Corán y haqaiq el Corán.

Además, asoció el tema de Halaqah con una crisis ecológica. Según él, salvar el medio ambiente no es suficiente para cambiar el comportamiento (ethos), pero debe comenzar desde la renovación de la forma de pensar (logotipos) e incluso sus bases teológicas.

«Es imposible que podamos cambiar el espíritu sin cambiar los logotipos. Y es imposible para nosotros cambiar los logotipos sin revisar la teología», dijo.

Aquí es donde, dijo Nasaruddin, la importancia del papel de los turats como base epistemológica. Hizo hincapié en que Pesantren debe ser capaz de estudiar los libros de los turats con un enfoque multidisciplinario, desde la semántica, la filología, hasta la antropología en orden para que el tesoro clásico permanezca vivo y relevante para los desafíos de los tiempos.