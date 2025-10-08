Los inhaladores de asma y EPOC vinculados a 24.9 millones de toneladas de emisiones de carbono estadounidense







Un nuevo estudio ha revelado que los inhaladores solían tratar asma Y la EPOC puede haber emitido más de 20 lakh toneladas de emisiones en los Estados Unidos, equivalente a las emisiones anuales de aproximadamente 530,000 autos con gasolina en la carretera.

El equipo de investigación, incluidos los científicos de la Universidad de California, Los Ángeles, encontró que los inhaladores de dosis medidas, aquellos que contenían propulsores de hidrofluoroalkane (HFA) y liberaban los aerosoles, fueron los más perjudiciales para el medio ambiente, responsables de un asombroso 98 por ciento de las emisiones durante el período de 10 años.

Otros tipos de inhaladores, incluidos los inhaladores secos y los inhaladores de niebla de polvo blando, son menos dañinos para el medio ambiente, ya que entregan medicamentos sin requerir propulsores. «Los inhaladores generaron 24.9 millones de toneladas de emisiones equivalentes de dióxido de carbono en los EE. UU. De 2014 a 2024. Los costos sociales estimados de las emisiones fueron de $ 5.7 mil millones», dijeron los investigadores.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente