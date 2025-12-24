Los ingresos de 6 billones de IDR del grupo de trabajo del PKH pueden construir 100.000 casas para las víctimas de las inundaciones de Sumatra

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo la Rp. Los 6,6 billones entregados por el Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales (PKH) podrían utilizarse para fabricar 100 mil residencia permanente para las víctimas inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra.

Así lo reveló Prabowo en una ceremonia de entrega de dinero por valor de Rp. 6.6 del cobro de multas administrativas forestales por Grupo de trabajo del PKH en el edificio de la Oficina del Fiscal General (Kejagung), Yakarta, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Además de construir viviendas permanentes, Prabowo dijo que el gobierno también podría utilizar el dinero para renovar 6.000 escuelas en Indonesia.

«Por ejemplo, por sólo 6 billones de rupias aquí, si queremos renovar escuelas, podemos reparar 6.000 escuelas. Si queremos construir casas, para viviendas permanentes para refugiados, (podrían ser) 100.000 casas», dijo Prabowo.

Prabowo dijo que los fondos pudieron satisfacer la construcción de la mitad de las necesidades de viviendas permanentes de los residentes afectados por el desastre de las inundaciones en Aceh, Sumatra Occidental y Sumatra Norte.

En esta ocasión, Prabowo también brindó pleno apoyo a la recuperación de las finanzas estatales llevada a cabo por el Grupo de Trabajo del PKH.

Luego expresó su agradecimiento y reconocimiento por la actuación del Grupo de Trabajo del PKH que logró restaurar el funcionamiento de 4 millones de hectáreas de bosque y recuperar las pérdidas estatales sufridas.

Prabowo pidió a todos los niveles del Grupo de Trabajo del PKH que no duden en tomar medidas contra las corporaciones que violan la ley.

«No duden, no discriminen. No se dejen presionar aquí, sean presionados allá. Haga cumplir las regulaciones, salve la riqueza del país», concluyó Prabowo.