Los infractores de la prueba de emisión en Yakarta fueron multados con RP. 2 millones a RP. 8 millones

Yakarta, Viva – Hasta 12 infractores disposiciones sobre la obligación de aprobar prueba de emisión vehículo En Yakarta, una multa de multas variables, que van desde RP. 2 millones a RP. 8 millones en una sesión penal menor (Tipiring) en el Tribunal de Distrito de North Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

«La aplicación de la ley de vehículos pesados que no pasan la prueba de emisión es una forma tangible de nuestra seriedad en el mantenimiento de la calidad del aire», dijo el viernes el jefe de la Agencia de Medio Ambiente DKI Jakarta ASEP Kuswanto en Yakarta.

Prueba de emisión de vehículos pesados

Hizo hincapié en que los vehículos pesados Categoría N y O fueron uno de los principales contribuyentes a la contaminación del aire en Yakarta. Por lo tanto, la acción de la ley es un paso concreto para el gobierno provincial de DKI Jakarta al suprimir la contaminación de fuentes móviles.

«En el futuro, ampliaremos la implementación de emisiones y pruebas de acción para vehículos Categoría N y O como parte del compromiso de realizar Yakarta que es limpio, saludable y sostenible», dijo ASEP.

También hizo un llamamiento a los propietarios de vehículos que realicen rutinariamente las pruebas de mantenimiento y emisiones regulares, así como el uso de combustible que cumpla con los estándares Euro4.

Mientras tanto, el jefe de la División de Investigación del funcionario de DKI Jakarta (PPNS) (PPNS) RM Yakarta Sijabat dijo que la mayoría de los vehículos que violaban eran camiones abiertos, carros cerrados y tanques que no llevaban a cabo el mantenimiento de emisiones regulares.

«También estamos trabajando con Pelindo para que los infractores que no hayan completado la obligación de pagar una multa no se les permita ingresar al área del puerto», dijo Tamo.

Además, enfatizó que las sanciones no solo son administrativas, sino que también educan a las empresas para que cumplan con las regulaciones en aras de la seguridad ambiental.

Del total de 12 infractores, 10 personas asistieron directamente en el juicio, mientras que otras dos personas se decidieron por un Verstek porque no estaban presentes.

Seis infractores fueron sentenciados a la multa más alta de RP. 8 millones, dos personas estaban sujetas a una multa de RP. 7 millones, un infractor fue multado con Rp4 millones, y otro infractor fue multado con Rp2 millones. Mientras tanto, dos infractores que fueron sentenciados a la versión fueron multados con Rp4 millones cada uno.

El valor fino total decidido en la prueba alcanzó Rp76,060,000.

La decisión se refiere al Párrafo 61 (1) del Reglamento Provincial Número 2 de DKI Jakarta Número 2 de 2005, con la mayor penalización de una multa de Rp50 millones o un máximo de seis meses.

Los infractores fueron anotados en una operación conjunta de la aplicación de la ley que involucró al Ministerio de Medio Ambiente, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), la Agencia Provincial de Medio Ambiente DKI Jakarta (DLH), Satpol PP, Agencia de Transporte y la Policía Regional de Ditlantas Jaya Jaya en Tanjung Priok Port el 15-16 de julio de 2025.

La operación conjunta fue inaugurada oficialmente por el Ministro de Medio Ambiente/Jefe de la Agencia de Control Ambiental (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofik, acompañado por el Viceministro de Medio Ambiente, el Jefe de la Agencia de Medio Ambiente Provincial de DKI Yakarta y el Director de las Operaciones de Pt Pelindo. (Hormiga)